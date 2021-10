Iniziata la marcia di avvicinamento in casa Crotone alla sfida dell'ottava giornata contro il Pisa. Un match fondamentale per gli squali che saranno chiamati a superare i toscani per ottenere la prima vittoria stagionale. Il tecnico rossoblù Francesco Modesto dovrà però fare a meno di Ahmad Benali. Il capitano del Crotone sarà indisponibile per almeno 20 giorni saltando di fatto le gare della seconda parte del mese di ottobre.

Un Crotone in emergenza

In un momento di difficoltà il Crotone dovrà superare il Pisa dovendo fare a meno di diversa elementi.

Non faranno parte della gara il centrocampista Ahmad Benali e i difensori Samuele Canestrelli e Nehuén Mario Paz. In dubbio rimane inoltre la presenza dell'esterno Marco Sala, assente anche nell'ultimo match svolto all'Ezio Scida contro l'Ascoli. Da valutare ci saranno poi le condizioni fisiche dei cinque calciatori che nella pausa di campionato hanno risposto alle convocazioni delle rispettive selezioni nazionali.

Crotone, Modesto sotto esame

Anche se nei giorni scorsi in via ufficiale la dirigenza per voce del direttore sportivo Beppe Ursino ha voluto riconfermare Francesco Modesto alla guida del Crotone, la sfida contro il Pisa potrebbe rappresentare forse l'ultimo appello per l'allenatore crotonese.

Una squadra rinnovata e un gruppo giovane danno qualche alibi al tecnico che però nelle prime sette giornate ha collezionato solamente quattro punti nonostante le dichiarate ambizioni di alta classifica. Una vittoria sfiorata contro l'Ascoli (2-2) e svanita nei minuti di recupero ha di fatto riacceso il malcontento tra la tifoseria che comunque non ha fatto mancare il suo sostegno incitando la squadra fino alla fine.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Squali in serie positiva contro il Pisa

La gara tra Crotone e Pisa ritorna dopo una stagione. Nel campionato cadetto 2019-2020 rossoblù e nerazzurri si affrontarono per la prima volta nella loro storia. All'Arena Garibaldi il match si concluse per 1-1 con vantaggio dei padroni di casa siglati da Alessandro De Vitis e successivo pareggio calabrese con Wladimir Golemic.

Nella sfida del girone di ritorno all'Ezio Scida a vincere furono gli squali per 1-0 con una rete nei minuti finali segnata da Nwankwo Simy. In totale dunque due confronti con un pareggio e una vittoria del Crotone.

Una categoria da salvare

Dal 2000 ad oggi mai come in questa stagione il Crotone si è trovato a vivere momenti di difficoltà. Nelle quindici partecipazioni al torneo cadetto i rossoblù dopo sette giornate avevano sempre ottenuto un bottino di punti maggiore a quelli registrati nell'attuale stagione e soprattutto mai prima d'ora il Crotone dopo sette giornate non era riuscito ad ottenere una vittoria. Proprio questi numeri non sembrano far pesare l'ago della bilancia nei confronti di Francesco Modesto che non potrà più fallire.