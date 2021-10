Rinforzare la rosa con acquisti di livello: è questo l'obiettivo di Milan e Inter, che stanno lavorando sul fronte Calciomercato per puntellare i rispettivi organici, sia per questa stagione sia per la prossima

Le due società milanesi, oltre a contendersi le prime posizioni in campionato, potrebbero duellare anche sul mercato: infatti, i due club stanno seguendo con grande attenzione la vicenda legata ad Andrea Belotti, che fino a questo momento non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2022 con il Torino, rifiutando l'offerta da 4 milioni da parte del Presidente Urbano Cairo.

Le possibilità di un suo addio a parametro zero non sono da escludere.

Ecco perchè Milan e Inter si sarebbero azionate per capire la fattibilità dell'affare. Il Milan viste le età avanzate di Ibrahimovic e di Giroud, potrebbe assicurare il posto da titolare al centravanti italiano, peraltro da sempre tifoso del "Diavolo"; dall'altro l'Inter, visti i continui problemi di Sanchez ma anche di Correa, non sempre al top dal punto di vista fisico, potrebbero virare sull'attaccante italiano e completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Attenzione anche alla Fiorentina che in caso di partenza di Vlahovic, potrebbe lanciarsi sul "Gallo".

Inter-Milan, questione rinnovi: da Brozovic a Kessie

Intanto, le due società di Milano stanno lavorando anche sui rinnovi di vari calciatori importanti delle rispettive rose.

L'Inter sta lavorando a tre rinnovi in particolare: quelli di Lautaro, Barella e Brozovic. Se per i primi due le trattative sembrano già avviate e potrebbero concludersi in breve tempo, più complicato è quello del croato, che comunque avrebbe tutta l'intenzione di continuare la propria esperienza in nerazzurra, essendo un leader della squadra di Simone Inzaghi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Diversa è la situazione in casa Milan, soprattutto per quanto riguarda la vicenda legata a Frank Kessie. Il centrocampista ivoriano non ha ancora accettato l'offerta da 5 milioni da parte della dirigenza rossonera, vista la differenza tra richiesta e offerta da parte del club di Via Turati. Inoltre, il giocatore sembrerebbe ormai da tempo nel mirino del Paris Saint Germain, intenzionato a completare la mediana a disposizione di Pochettino con un acquisto di grande livello.

I dirigenti rossoneri Maldini e Massara non vogliono farsi trovare impreparati in caso di mancato rinnovo e è per questo che stanno varando diverse alternative, come Adli che potrebbe anticipare il suo approdo a Milano, e Faivre, talentuoso centrocampista del Brest, seguito già in estate dai rossoneri.