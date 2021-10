Prova a voltare pagina il Crotone dopo 10 giornate di Serie B avare di soddisfazioni. La squadra rossoblù, quart'ultima in classifica, ha sollevato dall'incarico di tecnico della prima squadra il crotonese Francesco Modesto, al suo posto ad arrivare in panchina è stato Pasquale Marino. Ad analizzare l'avvio di campionato e rendere noti i motivi della scelta è stato lo stesso presidente degli squali, Gianni Vrenna.

Arriva Marino

Una squadra "che smette di giocare appena subisce un gol". Con queste poche parole cariche di significato il presidente Gianni Vrenna ha voluto sintetizzare il problema che attanaglia la squadra in questa stagione.

Per lavorare sulla mente dei ragazzi la dirigenza ha deciso di portare in panchina un tecnico con grande esperienza, con oltre 600 panchine tra Serie A e B come Pasquale Marino. L'ex allenatore della Spal ha accettato con entusiasmo la nuova avventura calabrese, confidando in un rapporto che possa durare a lungo nel tempo.

Crotone, Vrenna non si nasconde

Al di là delle parole di rito e del saluto rivolto all'ormai ex allenatore Francesco Modesto, il presidente del Crotone ha effettuato la sua analisi sulla stagione.

Vrenna ha spiegato: "Bisogna avere il coraggio delle scelte che si fanno, lo abbiamo fatto negli anni passati portando Gasperini e Juric al Crotone. Volevamo cercare di dare continuità con Francesco Modesto, provando a proseguire una filosofia di gioco, non ci siamo riusciti e la colpa non è stata di Modesto, ma di tutti.

Cambiamo allenatore ora, affidandoci a Pasquale Marino, un tecnico esperto che speriamo possa lavorare sulla testa dei calciatori. Questa è una squadra che appena prende un gol smette di giocare".

Pochi giorni e si ritorna in campo

Il "nuovo" Crotone di Pasquale Marino avrà poco tempo per lavorare. Nella giornata di lunedì 1 novembre alle ore 15 i calabresi saranno infatti impegnati nella trasferta dello "Stirpe" in casa del Frosinone, squadra in serie positiva da cinque giornate.

Ci sarà molto da valutare per il nuovo allenatore, che in queste ore dovrà fare la conta degli uomini a disposizione, con diversi calciatori usciti anzitempo nell'ultima gara contro il Benevento. Saranno assenti per squalifica Giannotti e Kargbo, due calciatori che nelle ultime uscite si erano ritagliati uno spazio importante nella squadra.

Crotone e Marino, sfida al passato

La gara di Frosinone metterà Pasquale Marino davanti al suo passato, essendo stato durante la sua carriera tecnico anche dei laziali.

Non solo, tra le fila del Frosinone ci saranno diversi ex calciatori che hanno militato con il Crotone come Rohden, Ciano e Maiello, oltre al dirigente Salvatore Gualtieri, crotonese, e autore insieme alla famiglia Vrenna dei successi del Crotone negli anni passati, fra cui la promozione in Serie A del 2015-2016 con il tecnico Ivan Juric.