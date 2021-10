Clima nerissimo in casa Juventus in questa domenica di Halloween dopo la bruttissima sconfitta contro l'Hellas Verona, che viene dopo il ko in casa contro il Sassuolo. Gli uomini di Igor Tudor (grande ex della partita) hanno dominato completamente il gioco sin dall'inizio del match, meritandosi in tre punti. La Juventus non è mai stata in partita, ha creato poche occasioni e non ha mai dato l'impressione di essere in grado di recuperare il risultato. I bianconeri sono stati poco aggressivi, non onorando la maglia; lo testimoniano i pochi falli commessi, solo otto contro i ventidue del Verona, e l'atteggiamento da gita turistica.

Dopo i due gol di Simeone, infatti, il Verona ha continuato ad attaccare e la Juventus non è riuscita a reagire. I bianconeri hanno dato segni di vita solo alla fine del match, quando è arrivato il gol di Weston Mckennie, ma non è di certo bastato. Sul banco degli imputati ci sono sia i giocatori, apparsi molli nelle ultime partite (tranne Paulo Dybala, l'unico a cercare di tenere a galla questa Juventus) e soprattutto Massimiliano Allegri, bersaglio di numerose critiche da parte dei tifosi della Juventus.

I tifosi bianconeri chiedono l'esonero di Massimiliano Allegri

Sui social network i tifosi si sono scatenati dopo la bruttissima sconfitta della Juventus contro il Verona. Gran parte dei supporters della Juventus, infatti, stanno chiedendo a gran voce l'esonero del tecnico livornese, richiamato dalla società in panchina dopo due anni di stop.

Effettivamente, Allegri sta facendo molto peggio rispetto ai suoi predecessori sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri ed Andrea Pirlo. La Juventus ha solo quindici punti in classifica ed al momento è molto lontana dalla zona della classifica che permetterebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Allegri ha dichiarato che i giocatori si dovrebbero vergognare per i risultati ottenuti finora.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma intanto i tifosi bianconeri ne stanno invocando l'esonero; tra i nomi degli allenatori che vorrebbe una parte dei supporters della Juventus ci sarebbe anche quello di Gennaro Gattuso, ex tecnico del Napoli. Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, dunque, la tifoseria gradirebbe l'arrivo dell'ex giocatore (e tecnico) del Milan.

Calciomercato Juventus, la dirigenza punta Dusan Vlahovic

Per quanto riguarda il mercato, invece, la società bianconera potrebbe decidere di acquistare Dusan Vlahovic nella prossima sessione invernale. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, però, chiede almeno sessanta milioni di euro per cedere il centravanti serbo, sul quale ci sarebbe anche il Manchester City.