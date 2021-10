La Juventus cade ancora e nell'11^ giornata di Serie A perde a Verona con l'Hellas per 2-1. Decisiva la doppietta di Simeone nel primo tempo, inutile la rete nella ripresa di McKennie.

La Juventus esce sconfitta dalla trasferta di Verona contro l'Hellas: ci pensa Giovanni Simeone con una doppietta a piegare già all'inizio del primo tempo la difesa di Allegri, indirizzando subito in modo decisivo la partita per gli uomini di Tudor, il quale dopo il suo arrivo sta dimostrando di aver dato una svolta agli scaligeri.

La squadra quella bianconera è stata quasi irriconoscibile nei primi 45 minuti, nei quali padroni di casa sono riusciti a mettere spesso in difficoltà il centrocampo e la difesa.

In casa juventina Arthur è stato probabilmente uno tra i peggiori in campo, così come Morata, che non ha mai creato occasioni da rete importanti. Neppure i nuovi entrati nella ripresa hanno reso particolarmente. Gli unici a salvarsi sono stati Dybala e McKennie: l'attaccante argentino ha colpito una traversa nel finale del primo tempo, mentre lo statunitense ha realizzato la rete che ha dato la speranza di poter pervenire a un pareggio, poi mai arrivato.

Nel Verona sono state buone le prestazioni di Simeone (sempre più prolifico in questa parte di stagione), di Caprari e di tutta la difesa che ha saputo resistere agli assalti dei bianconeri per tutti i 95 minuti.

Juventus deludente, la classifica è sempre più preoccupante

Nonostante le parole da parte dei dirigenti bianconeri dei giorni scorsi dopo il ko interno col Sassuolo, quindi la Juventus in campo perde ancora, questa volta sotto i colpi del Verona.

In classifica la situazione adesso è davvero complicata per i bianconeri, che rimangono a quota 15 punti, venendo raggiunti proprio dal Verona.

Gli uomini di Allegri si trovano a -13 punti dal Napoli e dal Milan, che peraltro devono ancora giocare le proprie partite di questo 11° turno, contro rispettivamente Salernitana e Roma.

La prossima partita di campionato per la Juventus sarà la gara casalinga (sabato 6 novembre) contro la Fiorentina, un match quasi senza appello per continuare a coltivare ambizioni di alta classifica: Allegri spera di poter recuperare almeno Chiesa dal primo minuto, è probabile che possa tornare anche Moise Kean. Anche se prima dell'impegno coi viola ci sarà la sfida di martedì 2 novembre in Champions League in casa contro lo Zenit San Pietroburgo.