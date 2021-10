Nonostante il turno infrasettimanale, nel campionato di Serie B si sono registrati buoni numeri sugli spalti. In diversi stadi gli spettatori sono stati in numero superiore rispetto alle normali gare del weekend. Ad esempio, a Brescia dove in media ci sono 4.700 spettatori circa, per il big match contro il Lecce ci sono stati ben 6 mila spettatori. Numeri importanti che evidenziano quanta voglia di calcio e di "ritorno alla normalità" ci sia tra i tifosi dopo un anno e mezzo senza stadio. Questa regola però non viene confermata ovunque. In alcuni stadi, infatti, i numeri continuano ad essere molto al di sotto delle aspettative.

Ad esempio, a Crotone si sono registrati meno di 2 mila paganti. Lo stadio più "vuoto" é stato quello di Alessandria, con poco più di 1400 paganti.

Gli spettatori di Serie B

Oltre alla gara di Brescia, che ha registrato il record di spettatori del turno infrasettimanale in Serie B, anche a Cremona e Vicenza ci sono state buone affluenze. In alcuni casi, sono stati dichiarati anche i numeri dei tifosi ospiti.

Brescia- Lecce 6.000 spettatori

Cremonese- Pisa 5.500 (circa mille ospiti)

Vicenza- Monza 4.312

Perugia- Reggina 4.223 (225 ospiti)

Ascoli- Spal 3.979

Cosenza- Ternana 3.149 (70 ospiti)

Cittadella- Parma 3.126

Como- Pordenone 2.065

Crotone- Benevento 1.949

Alessandria- Parma 1.496

I risultati del turno infrasettimanale di Serie B

Dando uno sguardo ai risultati sono state poche le sorprese durante il decimo turno di serie B.

Il Brescia, andato in svantaggio in casa contro il Lecce, è riuscito a recuperare grazie ad un gol nel finale in mischia. Questo pareggio ha cambiato la classifica nelle zone alte, visto che entrambe le squadre hanno diviso la posta in palio e non c'è stato nessuno a prevalere e ad avvicinare la capolista Pisa, anch'essa bloccata sul pareggio: i toscani ancora una volta sono stati raggiunti nel finale, perdendo punti preziosi.

Ieri sono stati raggiunti dalla Cremonese ma è la seconda volta consecutiva che capita dopo il pareggio al 94° del Pordenone nello scorso weekend. Senza i gol nel recupero il Pisa sarebbe veramente in fuga, teoricamente a più sei rispetto alla seconda in classifica.

Il pareggio tra Brescia e Lecce ha giovato soprattutto al Benevento, che è riuscito a vincere con un secco 2-0 sul campo del deludente crotone.

I sanniti adesso sono in un buon periodo e dopo un inizio balbettante in campionato, sono tornati nelle parti nobili della classifica. Vittoria importante anche per il Parma che è riuscito a imporsi sul difficile campo del cittadella con il risultato di 2-1.