Rinforzare l'organico a disposizione di Stefano Pioli. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa a disposizione dell'allenatore rossonero, così da continuare a credere nel sogno Scudetto.

Mercato Milan, possibile interesse per Bailly

Dopo l'infortunio del leader difensivo Simon Kjaer, la dirigenza milanista si sta concentrando per regalare un nuovo centrale a Pioli: dopo le varie trattative non andate a buon fine per Bremer del Torino e Botman del Lille, il Diavolo sta sondando diversi profili per sostituire il centrale danese e regalare un'alternativa alla coppia Tomori-Romagnoli.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Eric Bailly, centrale del Manchester United, che visto l'arrivo di Varane non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico dei Red Devils. Per questo, già nel mercato invernale potrebbe cambiare maglia per giocare con maggiore continuità.

I rossoneri stanno monitorando la vicenda e potrebbero chiedere il centrale ivoriano in prestito secco: molto dipenderà dalla volontà del calciatore, e soprattutto dello United, che vorrebbe monetizzare una sua eventuale cessione.

L'arrivo di Bailly liberebbe Gabbia, che sarebbe nel mirino del Sampdoria: infatti, dopo l'arrivo di Conti a titolo definitivo, la società blucerchiata avrebbe chiesto in prestito il giovane difensore rossonero per rinforzare la retroguardia a disposizione del tecnico Roberto D'Aversa.

Milan, possibile offerta del Toro

Non solo acquisti. Il Milan sta lavorando anche sul fronte uscite per snellire l'organico a disposizione di Pioli. In quest'ottica, c'è da considerare la possibile partenza di Pietro Pellegri, che complice un infortunio non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel Milan di Pioli. Sull'ex centravanti del Genoa ci sarebbe l'interesse del Torino di Urbano Cairo, che complice l'infortunio e il rinnovo ormai impossibile di Belotti, cerca un nuovo attaccante da regalare a Juric come alternativa a Sanabria.

I rossoneri potrebbero così riscattare Pellegri al Monaco per sei milioni di euro, per poi girarlo in prestito ai granata. Molto dipenderà anche dalla situazione legata a Simone Zaza, in procinto di lasciare Torino: sull'ex attaccante di Juventus e Valencia, ci sarebbe l'interesse del Genoa di Shevchenko.

Milan-Spezia: problemi per Tomori

Oltre al mercato, i rossoneri stanno preparando la sfida di campionato contro lo Spezia. Dopo il successo in Coppa Italia contro il Genoa, la squadra guidata da Pioli si prepara al match casalingo contro l'undici di Thiago Motta, reduce dal successo esterno proprio contro il Grifone.

Problemi in difesa per i rossoneri, che dovrà fare a meno di Tomori, uscito per un problema al ginocchio nel match contro la squadra di Sheva. Per questo, Pioli dovrebbe confermare la coppia centrale Kalulu-Gabbia, con Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra. Infine, in attacco torna il totem Zlatan Ibrahimovic, con Leao ancora decisivo nel match di Coppa e valore in più di questo Milan.