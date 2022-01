L'Inter potrebbe fare qualcosa soprattutto in uscita in questa sessione invernale di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, prima di poter fare qualcosa in entrata, devono sfoltire la rosa a disposizione del proprio allenatore, Simone Inzaghi. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il club meneghino già a gennaio, con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto è Matìas Vecino, finito nel mirino della Lazio. A richiederlo, in particolare, è stato Maurizio Sarri, suo grande estimatore, che lo avrebbe voluto già quando sedeva sulla panchina del Napoli qualche anno fa.

In entrata si muove anche il Torino che, dopo la vittoria contro la Fiorentina, ora sogna di lottare per un piazzamento europeo fino alla fine della stagione. I granata starebbero pensando ad un grande colpo in mezzo al campo e avrebbero messo nel mirino Nahitan Nandez, che spinge per lasciare il Cagliari.

Lazio su Vecino

Chi potrebbe lasciare l'Inter già in questa sessione invernale di calciomercato è Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano è sempre più ai margini dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, che lo ritiene ultima o penultima scelta, dietro nelle gerarchie sicuramente a Arturo Vidal e Roberto Gagliardini.

Dodici le presenze raccolte in campionato, gran parte partendo dalla panchina, con una rete all'attivo.

Dal ritiro con la propria Nazionale, il classe 1991 non aveva nascosto il proprio malumore, chiedendo di giocare di più. Minutaggio superiore che potrebbe trovare lontano da Milano. Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi la Lazio, su espressa richiesta di Maurizio Sarri, che vuole un calciatore con quelle caratteristiche in mezzo al campo nel ruolo di mezzala.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'allenatore toscano è un suo grande estimatore, tanto da averlo richiesto già quando sedeva sulla panchina del Napoli qualche anno fa.

L'Inter non si opporrà alla sua partenza, ma occhio anche alla possibilità di intavolare uno scambio con un giocatore in scadenza alla Lazio, Luiz Felipe, obiettivo dei nerazzurri già per la prossima stagione.

Anticipare l'arrivo del brasiliano permetterebbe alla squadra di Inzaghi di rinforzare il reparto arretrato in anticipo, con il possibile addio anche di Kolarov, e ai biancocelesti di non perderlo a parametro zero.

Torino su Nandez

Per gennaio si sta muovendo anche il Torino per mettere a segno un colpo importante in mezzo al campo. I granata avrebbero messo gli occhi su Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano che preme per lasciare il Cagliari già in questa sessione di calciomercato. Affare che potrebbe essere facilitato dal fatto che i sardi avrebbero messo nel mirino due calciatori attualmente in forza al Toro, Armando Izzo e Daniele Baselli. Con un piccolo conguaglio a favore dei rossoblu, dunque, potrebbe arrivare la fumata bianca, con Juric che avrebbe a disposizione un vero e proprio jolly per il proprio centrocampo.