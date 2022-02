L'avventura di Stefan De Vrij con la maglia dell'Inter potrebbe terminare nella prossima stagione. Infatti, il difensore olandese potrebbe partire a fine stagione di fronte a un'offerta molto importante, perché gli estimatori non mancano.

Sull'ex centrale della Lazio ci sarebbe l'interesse di alcuni club inglesi, in particolar modo del Tottenham di Antonio Conte, che considera De Vrij un elemento fondamentale per costruire la nuova difesa degli Spurs. La dirigenza nerazzurra non ha alcuna fretta nel cedere il difensore olandese, e solo davanti a una cifra importante, attorno ai 20-25 milioni di euro, potrebbe decidere di sedersi a un tavolo e trattare una possibile cessione.

Il pressing del Tottenham c'è, visto anche gli acquisti effettuati dal direttore sportivo Paratici nel mercato invernale, che provengono dal campionato italiano. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di intraprendere una nuova avventura, ma soprattutto dalla permanenza di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs, visti gli ultimi risultati non esaltanti in Premier League e la volontà dell'ex allenatore di Inter e Juventus di lottare ad altissimi livelli.

Inter, le idee per la difesa: da Bremer a Christensen

Con l'ipotetica cessione di De Vrij, l'Inter ritornerebbe sul mercato per puntellare la retroguardia, con acquisto di spessore e qualità, che possa rendere felice il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, così da rimanere competitivi in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa.

Il primo nome sulla lista della dirigenza interista resta Gleinson Bremer, centrale brasiliano del Torino, che grazie ad un campionato importante con la maglia granata, ha attirato su di se l'interesse dei maggior top club italiani. Cairo chiede una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro per l'ex centrale dell'Atletico Mineiro, che sarebbe nel mirino anche di Juventus, Milan e Napoli.

In estate, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per contendersi le prestazioni del leader della difesa granata.

La società nerazzurra valuta però anche altri profilo come quello di Andreas Christensen, centrale danese in forza al Chelsea, che però non riesce a trovare la titolarità con continuità nello scacchiere tattico del tecnico dei Blues Thomas Tuchel, e per questo a fine stagione potrebbe lasciare Londra.

Sul centrale, ci sarebbe l'interesse non solo dell'Inter ma anche della Juventus.

Infine, ultimo possibile nome è quello di Marcos Senesi, difensore argentino in forza al Feyenoord. La società olandese chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro per lasciar partire il leader della difesa, che in passato era stato accostato anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis, come possibile sostituto di Kalidou Koulibaly.