La Juventus nel recente calciomercato estivo ha ceduto Cristiano Ronaldo al Manchester United. Una partenza che non è stata gradita da diversi sostenitori bianconeri anche per il modo in cui è maturata, negli ultimi giorni di agosto. Come confermato anche dalla società bianconera, è stato un addio inaspettato che in qualche modo ha creato non pochi problemi alla Juventus. Lo dimostra l'inizio problematico in campionato per i bianconeri, che hanno perso tanti punti dai primi posti in classifica. A gennaio però la Juventus ha voluto regalare ad Allegri e ai sostenitori bianconeri un grande acquisto come Dusan Vlahovic, che in due match disputato ha già segnato due gol.

Diversa invece è la situazione che sta vivendo Cristiano Ronaldo al Manchester United, con gli inglesi attualmente al sesto posto e che non hanno la certezza di qualificarsi alla massima competizione europea. Il portoghese sarebbe deluso dalla sua esperienza professionale al Manchester United e a marzo, secondo la stampa inglese, ci sarà un incontro molto importante con il suo agente sportivo in cui il giocatore potrebbe decidere il suo futuro professionale. Attualmente ha un contratto con la società inglese fino a giugno 2023.

Il giocatore Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi Cristiano Ronaldo a marzo incontrerà il suo agente sportivo Jorge Mendes per valutare il suo futuro professionale.

Nonostante abbia un contratto di un'altra stagione con il Manchester United non è da scartare la possibilità lasci l'Inghilterra per una nuova esperienza professionale. Il giocatore sarebbe deluso per il sesto posto in classifica e pensava che lo United potesse lottare per i primi posti in classifica nel campionato inglese.

Inoltre non ha un rapporto ideale con il tecnico Ralf Rangnick, anche se non è certa la conferma del tedesco allo United nella stagione 2022-2023.

Cristiano Ronaldo sarà impegnato negli spareggi per la qualificazione al mondiale con il Portogallo

Si era parlato anche di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid ma la società spagnola come la Juventus hanno deciso di investire su giovani di qualità.

Gli spagnoli potrebbero ingaggiare Mbappé a parametro zero a giugno, la società bianconera ha invece acquistato Dusan Vlahovic. Il giocatore sarà impegnato a marzo negli spareggi per la qualificazione al mondiale in Qatar con il Portogallo. Se non sarà così non è da scartare la possibilità che il giocatore faccia un'esperienza professionale in un campionato come la Major League Soccer.