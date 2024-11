La serata di Europa League tra Manchester United e Bodo Glimt, terminata 3-2 per gli inglesi, ha messo in evidenza un protagonista ben noto alla Serie A: Rasmus Højlund, autore di una doppietta decisiva. Dall’altra parte, però, c’è chi continua a vivere un momento difficile. Joshua Zirkzee, relegato in panchina, ha assistito al match senza mai essere chiamato in causa. Il tecnico Amorim sembra quindi preferire una punta fisica come riferimento avanzato e proprio questo agevolerebbe l'addio dell'olandese. La Juventus valuta la situazione e sarebbe disponibile ad accogliere Zirkzee soprattutto se il Manchester United decidesse di lasciarlo partire in prestito.

Zirkzee e Amorim: feeling ancora lontano

Fra la punta olandese e il nuovo tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, non sembra esserci intesa. Dopo una bocciatura in Europa League e uno scarso minutaggio in Premier League, Zirkzee non è considerato un giocatore importante del progetto. A peggiorare la situazione si aggiungono le critiche dei tifosi, che vedono in lui un talento promettente, ma finora incapace di emergere in un contesto complesso come quello del Manchester United.

Questo scenario agevola possibilità di mercato, con la Juventus che potrebbe tornare a osservare da vicino la punta, già seguito in passato. L’olandese rimane un pallino del tecnico bianconero Thiago Motta, che a Bologna lo aveva valorizzato al massimo.

Tuttavia, il Football Director Cristiano Giuntoli è stato deciso sulle esigenze di gennaio: i rinforzi devono arrivare principalmente in difesa, mentre nel settore avnanzato si punta a recuperare Arkadiusz Milik al meglio della forma.

Il mercato della Juventus

Come sottolineato da Giuntoli, l'esigenza difensiva porterà la Juventus ad investire su un difensore, ma non è da scartare la possibilità che siano due i giocatori ad arrivare in difesa.

In primis si parla di un centrale difensivo ed i nomi avvicinati alla società bianconera sono soprattutto quelli di Antonio Silva del Benfica e Milan Skriniar del Paris Saint Germain. Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, considerando l'infortunio al ginocchio di David Cabal. Fra i nomi avvicinati alla società bianconera spicca Ben Chilwell, riserva nel Chelsea e che potrebbe approdare a Torino in prestito.

Altro nome che piace è Nicolas Tagliafico, in scadenza di contratto con il Lione a giugno e che arriverebbe a prezzo vantaggioso nella società bianconera. Ad agevolare gli acquisti di gennaio potrebbero essere delle cessioni, una su tutte quella di Nicolò Fagioli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di offerta da 30 milioni di euro il centrocampista potrebbe lasciare la società bianconera già nel mercato di gennaio.