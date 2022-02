La Juventus è attesa da un mese di febbraio molto interessante per il calcio giocato, ma anche per il mercato. Gran parte delle trattative del prossimo Calciomercato estivo dipenderanno infatti anche dalla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin dovrebbe incontrare a breve la società bianconera per discutere l'eventuale prolungamento contrattuale.

Da valutare è inoltre anche il futuro professionale dei giocatori hanno mercato, fra questi spicca Matthijs de Ligt, per il quale si parla di un interesse concreto di Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea.

Se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro la società bianconera potrebbe lasciarlo partire. In tal caso potrebbe arrivare un rinforzo difensivo dal campionato italiano. Potrebbe essere il brasiliano Bremer l'acquisto ideale per la difesa, anche perché può può giocare in una difesa a quattro e in una a tre. Inoltre è un classe 1997 e sarebbe un investimento per il presente e per il futuro. Di recente però il presidente Cairo gli ha fatto sottoscrivere il prolungamento di contratto fino a giugno 2024. Di conseguenza il suo prezzo di mercato è incrementato, anche perché si sta confermando anche in questa stagione con prestazioni importanti. Potrebbe lasciare il Torino per circa 35 milioni di euro.

Bremer potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 35 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Bremer a giugno. Il brasiliano arriverebbe con l'eventuale cessione di De Ligt. Il Torino potrebbe vendere il giocatore per circa 35 milioni di euro, un prezzo notevole ma giustificato dalle prestazioni importanti del brasiliano nelle ultime due stagioni.

Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse concreto di altre società importanti.

L'eventuale arrivo di Bremer si aggiungerebbe a quello di Federico Gatti, già acquistato dalla Juventus a gennaio e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.

Si era parlato del difensore classe 1998 italiano anche come possibile contropartita tecnica per l'acquisto proprio di Bremer, di recente però Allegri ha sottolineato l'importanza dell'acquisto di Gatti da parte della Juventus lasciando intendere che sarà parte integrante dei bianconeri nella stagione 2022-2023.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra quelli italiani. il difensore Bremer piace alla Juventus ma difficilmente la società bianconera spenderà 35 milioni di euro per acquistarlo. Inoltre con l'arrivo di Gatti potrebbe comunque vessere confermato anche Matthijs De Ligt. Il difensore olandese potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2026 andando a guadagnare circa 12 milioni a stagione.