Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi inglesi, la giovane punta del Brighton Evan Ferguson (20) sembra destinato a lasciare la società in prestito nel mercato di gennaio. Il centravanti irlandese, che ha trovato poco spazio nel Brighton di Fabian Hurzeler, è alla ricerca di maggiore continuità. Diverse squadre di Premier League, tra cui Fulham, Leicester, Newcastle e West Ham, hanno già manifestato interesse per ingaggiarlo. Tuttavia, anche la Juventus sembra essere interessata a Ferguson, che potrebbe rappresentare un'ottima occasione, visto che il profilo del giovane centravanti si adatta perfettamente alla ricerca della Juve, che non vuole investire molto nel mercato di gennaio e valuta occasioni.

Le dichiarazioni di Giuntoli prima di Milan-Juventus

In un'intervista a Dazn prima del match contro il Milan, il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli ha dichiarato che la società bianconera non è alla ricerca di una punta a gennaio, ma piuttosto aspetta il recupero di Arkadiusz Milik, che dovrebbe tornare dopo il suo infortunio. Giuntoli ha inoltre sottolineato che l'esigenza della società bianconera per il mercato di gennaio sarà quella di rinforzare la difesa. Sebbene la Juventus sembri adesso non intenzionata a cercare un'altra punta, al momento Milik non sembra dare grandi garanzie dal punto di vista dell'affidabilità fisica indipendentemente dal suo recupero. Per questo non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di inserire un'altra punta nella rosa bianconera.

Gli altri nomi per il settore avanzato

La Juventus valuta altri profili per il settore avanzato nel mercato di gennaio. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è sicuramente Joshua Zirkzee [VIDEO], che in questo inizio di stagione nel Manchester United ha raccolto poco minutaggio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarà decisivo l'incontro previsto prima di Natale fra l'agente sportivo dell'olandese e la dirigenza della società inglese per decidere il suo futuro professionale.

In caso di mancate garanzie di impiego il giocatore potrebbe lasciare in prestito la società inglese. La Juventus valuta anche altri nomi per il settore avanzato. Piace molto Lorenzo Lucca dell'Udinese punta di 24 anni che in questo inizio di stagione sta dando un buon contributo alla squadra friulana. La sua fisicità potrebbe essere molto importante oltre al fatto che rappresenterebbe un'alternativa a Vlahovic quando si deciderà di far riposare l'ex Fiorentina. C'è però il problema valutazione, con i friulani che lo lascerebbero partire per 25 milioni di euro.