La Juventus negli ultimi mesi ha definito diversi cambiamenti importanti, sia nello staff tecnico che in quello dirigenziale. L'arrivo di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato e di Federico Cherubini come direttore sportivo hanno portato novità importanti anche dal punto di vista gestionale. La società bianconera ha iniziato ad investire soprattutto su giovani di qualità con l'idea di costruire una Juventus per il presente e per il futuro. Prima dell'arrivo di Arrivabene come amministratore delegato si era parlato anche del possibile ingaggio da parte della società bianconera di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo.

Il dirigente della società emiliana gode della stima umana e professionale della Juventus. Dell'argomento ne ha parlato anche il diretto interessato in una recente intervista de Il Messaggero. Carnevali ha dichiarato che apprezza l'interesse di società importanti ma che è felice di essere al Sassuolo, definito come una piccola grande società. Inoltre, l'amministratore delegato ha sottolineato che c'è un forte legame con la proprietà del Sassuolo.

L'amministratore delegato Carnevali ha parlato dell'interesse nei suoi riguardi di grandi società

''Essere accostato ad un importante club fa sempre piacere. Ma ho la fortuna di lavorare in una grande società, con la proprietà si è costruito un forte legame.

C’è la consapevolezza di stare in un club giovane e grande''. Queste le dichiarazioni di Giovanni Carnevali in una recente intervista a Il Messaggero. L'amministratore delegato ha parlato soprattutto del mercato del Sassuolo sottolineando come la società emiliana nelle ultime stagioni abbia valorizzato tanti giovani. Inevitabile la domanda su due dei giocatori più interessanti del Sassuolo, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca.

Ha aggiunto: ''Sono legatissimi e questo li può aiutare. Scamacca, essendo una punta, ha tantissimo mercato ed è già in orbita nazionale. L’Inter è stata tra e prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero''. Su Frattesi ha sottolineato che in estate lo avrebbe voluto il Monza. Sarebbe stato il presidente della società lombarda Silvio Berlusconi a chiedere il suo acquisto.

Alla fine è rimasto al Sassuolo.

Carnevali ha parlato anche di Berardi, Traoré e Raspadori

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche di altri giocatori del Sassuolo che piacciono a diverse società. Su Berardi ha dichiarato: 'Lui è la nostra bandiera, la scorsa estate abbiamo ricevuto un'offerta non adeguata per il suo cartellino dalla Fiorentina. Su Traoré ha sottolineato che ha del talento e delle qualità incredibili e che potrebbero arrivare delle offerte anche per lui. Offerte che sono invece arrivate per Giacomo Raspadori a gennaio da diverse società inglesi.