La Juventus nel mese di febbraio lavorerà alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. In questi giorni si parla soprattutto del contratto di Paulo Dybala, con un incontro fra le parti che potrebbe definirsi a breve. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe offrire 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus a stagione fino a giugno 2026. Vorrebbe però risparmiare sul costo delle commissioni da pagare all'agente sportivo Jorge Antun, di circa 5 milioni di euro. Se non dovesse arrivare il prolungamento contrattuale la Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori.

Il giocatore del Sassuolo sarebbe ideale per supportare Dusan Vlahovic ed eventualmente Federico Chiesa nel settore avanzato. In questa stagione è un titolare nella squadra emiliana insieme a Scamacca e Berardi. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma non è da scartare la possibilità che il giocatore possa arrivare in prestito con riscatto in diverse stagioni. Un acquisto molto simile a quello effettuato per Manuel Locatelli nel recente Calciomercato estivo, arrivato proprio dalla società emiliana.

Il giocatore Raspadori potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Giacomo Raspadori potrebbe approdare alla Juventus a giugno. La giovane punta del Sassuolo potrebbe sostituire Paulo Dybala nel caso in cui l'argentino non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Non è da scartare la possibilità arrivi anche in caso di conferma dell'argentino. In tal caso potrebbe sostituire Alvaro Morata, che la Juventus potrebbe non riscattare dall'Atletico Madrid. Come è noto per acquistare lo spagnolo la società bianconera dovrebbe spendere circa 35 milioni di euro. A meno che la società spagnola decida di diminuire le richieste sembra difficile che lo spagnolo possa essere confermato anche nel 2022-2023 anche perché ha 30 anni.

Per questo Raspadori potrebbe essere una possibilità concreta per rinforzare il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi per il settore avanzato. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe anche Niccolò Zaniolo, che la Roma potrebbe lasciar partire a giugno per circa 40 milioni di euro.

La società bianconera è al lavoro anche per rinforzare la difesa soprattutto se dovesse partire Matthijs de Ligt. Si valutano rinforzi a parametro zero, sono due i giocatori seguiti che vanno in scadenza a giugno.

Parliamo di Antonio Rudiger del Chelsea e Alessio Romagnoli del Milan. Soprattutto il difensore italiano sarebbe un giocatore ideale perché di piede sinistro. Si integrerebbe molto bene con Bonucci o Gatti, che arriverà alla Juventus a giugno.