Il mese di marzo appena iniziato sarà particolarmente importante per la Juventus, attesa da diversi match decisivi per la propria stagione.

In particolare la squadra bianconera proverà a giocarsi la qualificazione ai quarti di finale di Champions League il 16 marzo, nel match di ritorno degli ottavi contro il Villareal. Si partirà dal 1-1, frutto anche del primo gol segnato da Vlahovic nella massima competizione europea.

Su questo argomento si è recentemente espresso anche Christian Vieri. L'ex giocatore della Juventus - in una diretta sul proprio canale Bobo TV - ha elogiato la punta, sottolineando come il bomber serbo abbia segnato un gran gol contro gli spagnoli.

Vieri ha aggiunto che Dusan Vlahovic calcia bene anche d'interno e che in questo modo potrà fare tanti gol.

Poi Bobo Vieri ha aggiunto di sperare che la Juventus vinca e che in generale auspica nei successi di tutte le squadre in cui ha giocato in carriera.

L'ex bomber Vieri ha parlato del gol segnato da Vlahovic contro il Villareal

"I difensori gli devono stare addosso, invece lui appena l’ha messa giù ha calciato subito e veloce: ha fatto un gran gol. Lui calcia bene anche di interno, farà tanti gol in questo modo", ha detto Christian Vieri in riferimento al gol segnato da Dusan Vlahovic nel match contro il Villareal.

Bobo Vieri poi ha aggiunto: "Io voglio che la Juventus vinca: le squadre in cui ho giocato in passato voglio che vincano".

Daniele Adani ha elogiato Dusan Vlahovic

In una recente intervista al Corriere della Sera anche l'ex giocatore e attuale commentatore televisivo Daniele Adani ha voluto elogiare Dusan Vlahovic.

Nel confronto fra due ex giocatori della Fiorentina come il prima menzionato e Batistuta ha aggiunto: "È presto per dire che Vlahovic possa arrivare ai livelli di Batistuta, ma in comune con Gabriel ha questa fame di imporsi e superiorità a livello mentale che gli permette di fare la differenza".

Secondo Adani, comunque Vlahovic è un giocatore che farà la differenza. Parole importanti, avallate anche dai gol segnati dal giocatore della Juventus: in sei match disputati in bianconero ha segnato cinque gol, uno dei quali decisivo per la qualificazione alla seminale di Coppa Italia, dove ora incontrerà la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta, la Fiorentina.

L'andata della semifinale si disputerà questo mercoledì 3 marzo, il ritorno il 21 aprile all'Allianz Stadium di Torino.