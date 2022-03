Rinforzare la rosa a disposizione di Josè Mourinho. È questa l'intenzione della Roma, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dello Special One, così da competere in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche nelle competizioni europee.

Il calciomercato della Roma

La società giallorossa sta lavorando per puntellare ogni reparto dell'organico: per quanto concerne le fasce laterali, in bilico ci sono le posizioni di Vina e Maitland Niles che a fine anno potrebbero lasciare la Capitale. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Thiago Pinto, ci sarebbe quello di Diogo Dalot, esterno portoghese in forza al Manchester United, che ha già militato nel campionato italiano con la maglia del Milan.

Viste il poco spazio nei Red Devils e la voglia di giocare con maggiore continuità, l'esterno portoghese potrebbe lasciare Manchester ed iniziare una nuova esperienza europea. Per tali motivazioni, la Roma potrebbe far recapitare un'offerta al club inglese che valuta il calciatore per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.

Dalot non è il solo nome per Mourinho. Infatti, si monitora anche il profilo di Flip Kostic, esterno in forza all'Eintrach di Francoforte. Il club giallorosso sta osservando con molta attenzione le prestazioni del tornante serbo classe 92, molto bravo ad interpretare vari ruoli in diversi sistemi di gioco: caratteristiche che piacciono molto allo Special One. Sul calciatore c'è però il forte interesse anche dell'altra squadra della Capitale, ovvero la Lazio che già nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, aveva tentato di regalare a Sarri un altro esterno per il suo 4-3-3.

Si preannuncia un derby infuocato anche sul mercato.

Idea Bajrami per la trequarti

Oltre ai possibili acquisti in difesa, la Roma sta valutando anche delle possibili alternative per la trequarti, che possano aumentare il tasso qualitativo.

Tra i possibili nomi, c'è anche quello di Nedim Bajrami, trequartista dell'Empoli che si sta ritagliando uno spazio da vero protagonista nella squadra guidata da Andreazzoli.

Nel mercato invernale, il dieci albanese era stato vicino a vestire la maglia del Sassuolo, ma la trattativa non si è concretizzata vista la volontà del calciatore di terminare la stagione in Toscana.

Difficile una sua permanenza nella prossima stagione, visto il forte interesse di diversi top club italiani: tra questi, c'è appunto la Roma che potrebbe offrire una cifra attorno ai 10 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del talento toscano. I giallorossi devono però guardarsi dal forte interesse di Milan e Juventus.

I ritocchi sulla trequarti dipenderanno anche dalla permanenza di Nicolò Zaniolo, che sarebbe nel mirino della Juventus.