In questi giorni, si parla moltissimo di Paulo Dybala e del suo futuro. Infatti oggi, 10 marzo, doveva essere in programma un incontro tra la Juventus e Jorge Antun per parlare del rinnovo del contratto dell'argentino. Ma il summit è stato rinviato poiché i bianconeri vogliono che tutti i giocatori siano concentrati visti i tanti impegni in programma in queste settimane. Dunque il nuovo incontro potrebbe andare in scena durante la pausa per le nazionali.

Ma in casa Juventus ci sono alcuni dubbi sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala. Infatti, lo staff tecnico di Massimiliano Allegri e anche lo stesso giocatore starebbero cercando di capire qual è l'origine di questi infortuni.

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, al momento non si sarebbe capito cosa provoca questi problemi fisici accusati da Dybala e tra le cause al vaglio ci sarebbe anche il Covid. Il Coronavirus potrebbe aver lasciato degli strascichi nel 10 juventino.

Rebus Dybala

In questi giorni, Paulo Dybala è al centro del mondo Juventus per due questioni: la prima riguarda i recenti infortuni e la seconda riguarda il rinnovo di contratto. Il numero 10 juventino è fermo ai box a causa di un infortunio muscolare. Dybala si è fermato nel derby della Mole dello scorso 18 febbraio, la prognosi era di una decina di giorni e sembrava che l'argentino potesse tornare nel match contro lo Spezia dello scorso 6 marzo.

Ma proprio prima della sfida contro i liguri Dybala ha sentito un nuovo fastidio e adesso la speranza è quella di ritrovarlo per la partita contro il Villarreal.

Tutti questi infortuni, però, hanno indotto lo staff di Allegri a cercare il motivo di tutti questi stop. Per ora non si è ancora capito il motivo e non è da escludere che il Covid possa aver indebolito Paulo Dybala.

L'argentino fu uno dei primi giocatori della Juventus a risultare positivo nell'aprile 2020 e ci volle un mese prima che si negativizzasse. Una volta tornato in campo Dybala ha accusato diversi stop e negli ultimi due anni ha giocato con molta discontinuità. Proprio questi stop hanno generato anche qualche riflessione in merito al prolungamento di contatto dell'argentino e la dirigenza bianconera starebbe pensando di proporre un rinnovo al ribasso.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la questione rinnovo che sembra essere piuttosto annosa.

La Juventus lavora in campo

Mentre Dybala è in attesa di tornare a disposizione della Juventus, il resto della squadra lavora alla Continassa e Massimiliano Allegri, oggi 10 marzo, ha ritrovato Mattia De Sciglio e Alex Sandro che hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Dunque, entrambi potrebbero essere convocati per la gara contro la Sampdoria. Domani 11 marzo la Juventus si allenerà al mattino, poi Allegri parlerà in conferenza stampa alle 14 e successivamente la squadra partirà alla volta di Genova.