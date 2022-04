L'andata delle semifinali di Champions League ci ha mostrato uno spettacolo importante fra le squadre impegnate. Soprattutto Manchester City-Real Madrid è stata definita come una delle migliori partite mai disputate in Champions League, anche Liverpool-Villareal nel secondo tempo è stata molto gradita dagli spettatori presenti allo stadio e chi l'ha seguita alla televisione. Riguardo al match di Manchester, nel primo tempo la squadra di Guardiola ha dominato portandosi in vantaggio per 2 a 0. Dopo la mezz'ora c'è stata la reazione degli spagnoli, che hanno risposto ad ogni gol degli inglesi fino al risultato di 4 a 3.

Nella prima mezz'ora però la squadra di Ancelotti ha avuto un atteggiamento difensivo anche per merito del Manchester City. Dell'argomento ha voluto parlare Mario Sconcerti, in una recente intervista il giornalista sportivo ha dichiarato che è stato un gran bel match.

Ha poi aggiunto che se Milan, Inter o Juventus avessero giocato come il Real Madrid della prima mezz'ora ci saremmo tutti quanti scandalizzati. Sconcerti ha aggiunto che sono stati evidenti gli errori di entrambe le squadre, non normali per un match importante come una semifinale di Champions League. Secondo il giornalista sportivo una parte dello spettacolo di Manchester City-Real Madrid è stata fatta da questi errori.

Una mezz'ora in cui gli spagnoli hanno subito la forza degli inglesi, passati in vantaggio per 2 a 0 con i gol di de Bruyne e Gabriel Jesus. C'è stata poi la reazione del Real Madrid con il gol di Benzema con il risultato nel primo tempo finito 2 a 1 per gli inglesi. Secondo il giornalista sportivo l'atteggiamento del Real è stato molto difensivo a tal punto che se fossero state Milan, Inter o Juve a giocare in questo modo, in Italia in molto si sarebbero scandalizzati.

Evidente il riferimento indiretto ai continui 'scontri' dialettici tipici in Italia fra i fautori del calcio offensivo e di chi sottolinea l'importanza del risultato finale e non del modo in cui lo si raggiunge.

Il secondo tempo di Manchester City e Real Madrid

Nel secondo tempo il Manchester City ha segnato con il centrocampista Foden a cui ha risposto Vinicius Junior subito dopo con una grande azione. Ha chiuso il match prima la realizzazione di Bernardo Silva e poi il rigore segnato da Benzema con risultato finale di 4 a 3. C'è attesa per il ritorno che si disputerà allo stadio Bernabeu di Madrid mercoledì 4 maggio alle ore 21:00.