La lotta per lo scudetto di Serie A si deciderà nelle ultime sei giornate di campionato. Ad ora è il Milan a guidare la classifica, ma l'Inter dovrà recuperare il match con il Bologna, rinviato nei mesi scorsi per diversi casi Covid rilevati in casa degli emiliani.

Approfondiamo dunque l'analisi delle prossime sfide che vedranno coinvolte le quattro grandi protagoniste di questo campionato, Milan, Inter, Napoli e Juventus.

Come curiosità emerge che tutte le quattro contendenti dovranno affrontare, nelle varie giornate, una squadra romana.

Un campionato senza padrone

La lotta per vincere il campionato di Serie A non è mai stata cosi avvincente negli ultimi decenni.

Dopo i nove anni di dominio della Juventus, solo l'Inter è riuscita a spezzare l'incantesimo bianconero, trionfando lo scorso anno con 12 punti di distacco dalla seconda.

In questa annata, dopo ormai 32 giornate, è facile apprendere come non ci sia a tutti gli effetti un favorito e che ogni partita di campionato rappresenti un film dal protagonista sempre diverso. Arrivati dunque a soli sei turni dalla fine delle ostilità sportive, è quantomeno complicato poter stilare un'eventuale classificazione finale delle pretendenti, tuttavia è possibile analizzare i prossimi incontri delle dirette interessate e cercare di individuare quali snodi potrebbero risultare fondamentali.

La 33^ giornata di campionato, Il match di cartello è Napoli-Roma

La prossima giornata vedrà tre delle quattro dirette interessate affrontare delle rivali presenti nel lato destro del tabellone. Questo sta a indicare che Milan, Inter e Juventus partiranno con il favore del pronostico. Discorso diverso va fatto per il Napoli che incontrerà tra le mura amiche la Roma di José Mourinho.

I partenopei, che ieri hanno subito una sconfitta pesante con la Fiorentina, potrebbero dunque cercare il riscatto contro i giallorossi, che peraltro si presenteranno lunedì 18 aprile con il peso sulle gambe della partita infrasettimanale con il Bodo Glimt. C'è da dire però che al Maradona, gli azzurri stanno faticando come non mai e in questa annata, hanno raccolto "solo" 29 punti sui 48 disponibili.

La 34^ giornata di campionato, lo scudetto passa da Roma

Nella 34^ giornata, ad essere leggermente favoriti saranno Juventus, che incontrerà il Sassuolo e Napoli, che andrà a giocare con l'Empoli di Andreazzoli. Per le due milanesi invece, ci sarà un doppio scontro che passerà per la Capitale. Il Milan infatti, farà tappa all'Olimpico per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, a ora sesti in classifica, vorrebbero lanciare l'assalto all'Europa League fino all'ultima giornata, il che li rende un avversario motivato ed ostico. Stesso discorso può valere per l'Inter, che a San Siro ospiterà la Roma del grande ex José Mourinho. Il tecnico portoghese, oltre a inseguire la Juventus a cinque punti di distanza, potrebbe volersi rifare della sconfitta netta che i nerazzurri hanno inflitto nel girone di andata alla Roma.

La 35^ giornata di campionato, occhi su Milan-Fiorentina

La 35^ giornata vedrà Juventus, Inter e Napoli grandi favorite nei rispettivi match.

I bianconeri ospiteranno il Venezia in lotta per non retrocedere, i nerazzurri se la dovranno vedere con l'Udinese che realisticamente dovrebbe essere già salva, mentre il Napoli giocherà contro un Sassuolo che, data la posizione in classifica, dovrebbe avere pochi obiettivi. La partita più difficile dunque aspetterà il Milan, che si dovrà confrontare con la temibile Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La 36^ giornata di campionato, possibile stallo delle prime quattro

La 36^ giornata potrebbe lasciare la contesa invariata. Tutte e quattro le pretendenti al titolo dovranno affrontare rivali sulla carta inferiori.

L'Inter, che sarà l'unica a giocare tra le mura amiche, si sconterà con l'Empoli (già salvo), mentre la Juventus farà visita al Genoa, ad ora penultimo in classifica. Queste due sfide paiono le più abbordabili, mentre per Napoli e Milan ci saranno due trasferte insidiose, rispettivamente contro Torino e Verona.

La 37^ giornata di campionato, Juventus-Lazio e Milan-Atalanta i big match

Nella penultima giornata di campionato, potrebbe approfittarne il Napoli. I partenopei affronteranno il Genoa al Maradona, mentre le altre tre pretendenti dovranno vedersela, con degli avversari sulla carta più ostici.

L'Inter farà visita a un Cagliari in lotta per la salvezza, la Juventus ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, mentre il Milan se la dovrà vedere a San Siro con l'Atalanta di Giampiero Gasperini.

La 38^ giornata di campionato, Firenze attende Vlahovic

Nell'ultima giornata del campionato di Serie A 2021/22, la Juventus dovrà affrontare il match più duro fra le quattro contendenti. I bianconeri infatti, faranno visita alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, con un ambiente viola realisticamente infuocato che potrebbero serbare l'ennesima dura contestazione per l'ex beniamino Dusan Vlahovic. Il Milan se la dovrà vedere con il sempre arcigno Sassuolo, mentre apparentemente più facili sembrerebbero per le due squadre di vertice gli incontri Inter-Sampdoria e Spezia-Napoli.