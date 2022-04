La Juventus con la vittoria contro il Sassuolo e le sconfitte di Roma, Lazio e Fiorentina consolida il quarto posto. Attualmente la Roma quinta è a -8, a quattro giornate dalla fine è una distanza importante per i bianconeri che possono anche arrivare terzi, considerando che il Napoli è a +1. La partecipazione alla Champions League diventa molto importante non solo per il prestigio ma anche per motivi economici, la massima competizione europea garantirà solo dalla Uefa ricavi per circa 30 milioni di euro. Senza contare quelli derivanti dai biglietti e dalle sponsorizzazioni da stadio.

A proposito di Uefa, di recente il Tribunale di Madrid ha dato il benestare per effettuare sanzioni nei confronti dei sostenitori della Superlega, ovvero Barcellona, Real Madrid e Juventus. C'è quindi il rischio che vengano applicate punizioni pesanti, come ad esempio l'esclusione dalla Champions League. Le ultime notizie di mercato confermano questa possibilità ma solo se le tre società non dovessero rinunciare al progetto Superlega. Si parla di un provvedimento iniziale che prevederebbe 15 milioni di euro di multa ed il 5% in meno di premi da parte della Uefa. Sanzioni che però potrebbero partire dalla stagione 2023-2024 e quindi con la nuova edizione della Champions League.

La Uefa potrebbe punire Barcellona, Real Madrid e Juventus dal 2023-2024

Inizialmente la Uefa potrebbe imporre multe per Barcellona, Real Madrid e Juventus di circa 15 milioni di euro oltre al 5% in meno dei premi previsti dalle competizioni europee. Se le tre società proseguiranno nel promuovere a seguito delle sanzioni la Superlega, potrebbe arrivare poi l'esclusione dalla Champions League.

Il Tribunale di Madrid ha dato ragione alla Uefa in riferimento al progetto Superlega

Il Tribunale di Madrid ha recentemente fatto decadere la misura cautelare che costrinse la UEFA ad archiviare i procedimenti disciplinari aperti nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus. Una revoca a cui le società sostenitrici della Superlega risponderanno con un ricorso. Aldilà della procedura tramite i tribunali spagnoli, ciò che deciderà il processo fra Uefa e Superlega sarà la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.