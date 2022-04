Sandro Tonali nella stagione in corso ha migliorato molto le sue prestazioni con il Milan. Dopo un primo anno difficile, complice l'adattamento agli schemi di Pioli, ora il numero 8 rossonero è diventato una pedina fondamentale per gli schemi tattici del Diavolo.

Grazie a grandi prestazioni, ha attirato su di se l'interesse di molti top club europei. Tra questi c'è il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti, che da diversi mesi avrebbe messo nel mirino il centrocampista italiano. I Blancos stanno cominciando una "rivoluzione", con acquisti giovani ma di grande qualità, con il tecnico emiliano che è pronto a valorizzarli; infatti, già con i vari Vinicius, Rodrygo e Camavinga, il tecnico italiano sta iniziando il suo restilyng e vuole continuarlo nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, i Blancos potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Eden Hazard (valutato intorno ai 20-25 milioni di euro) per arrivare a Tonali, valutato attorno ai 40 milioni di euro dal Milan. Pare difficile che la dirigenza rossonera si possa privare di un elemento fondamentale che rappresenta il presente e il futuro. Inoltre, il Diavolo deve già agire a sua volta per ingaggiare un nuovo centrocampista, vista la partenza di Kessie verso il Barcellona.

Milan: possibile cessione per Rebic, in bilico Messias

Intanto invece Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Complice vari infortuni e l' "esplosione" in positivo di Leao, l'esterno croato non è più ritenuto un titolare nello scacchiere tattico di Pioli e per questo potrebbe decidere di iniziare un nuovo percorso per giocare con maggiore continuità.

Gli estimatori non mancano per l'ex Eintracht Francoforte, in particolare in Premier League e Bundesliga, dove Rebic ha molto mercato. Un'offerta intorno ai 15 milioni di euro potrebbe essere presa in seria considerazione dal Milan. Una sua cessione potrebbe favorire l'approdo di uno fra Nkunku, Berardi o Asensio.

In bilico sarebbe anche il futuro di Junior Messias, che - nonostante qualche buona prestazione - potrebbe salutare i colori rossoneri a fine stagione; infatti il giocatore brasiliano non è detto che venga riscattato dai milanesi e potrebbe tornare al Crotone.

Scontato invece l'addio di Timouè Bakayoko che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione, e per questo tornerà al Chelsea.

Infine, sarebbe possibile la permanenza in rossonero di Alessandro Florenzi, autore di una buona stagione. Ci sono ottime possibile per il riscatto del terzino italiano, con Maldini e Massara che potrebbero chiedere un piccolo sconto alla Roma per favorire l'operazione.