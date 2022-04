Il big match andato in onda ieri sera tra Manchester City e Real Madrid ha destato l'attenzione di tutti i media globali. Tuttavia, dall'Inghilterra, su diverse testate ha prevalso il rammarico a causa delle troppe occasioni da gol sciupate dalla compagine guidata da Pep Guardiola

Dal rammarico dei media inglesi all'esaltazione delle testate francesi e spagnole, molti i commenti per Manchester City-Real Madrid

La gara di andata valida per la finale di Champions League, giocata ieri sera tra Manchester City e Real Madrid, ha entusiasmato il mondo del calcio.

Tantissime le testate giornalistiche che hanno commentato positivamente il rocambolesco 4 a 3 a favore della compagine guidata da Pep Guardiola. Alcune di esse però, non si sono fatte trascinare dalla vulgata popolare, accusando il tecnico spagnolo di non essersi assicurato un vantaggio maggiore nei confronti di un avversario in difficoltà.

Secondo il noto quotidiano britannico Daily Mail, i gol che avrebbe potuto segnare la formazione inglese sarebbero dovuti essere addirittura 8. "Si sono dimostrati più forti, ma non dovevano lasciare il Real Madrid in gioco e non c'è motivo di credere che la stessa frenesia non si possa ripetere al ritorno", queste le accuse lanciate dal giornale, che evidentemente vede un possibile ritorno di fiamma della formazione allenata da Carlo Ancelotti.

In ogni caso, non solo il Daily Mail ha sottolineato la mancanza di precisione sotto porta degli uomini guidati da Pep Guardiola. Anche il Telegraph ha evidenziato come i "Citizen" abbiano sprecato l'occasione di porre un punto definitivo sul passaggio alla finale della Champions League. Ovviamente tra le testate più importanti che hanno commentato il big match di ieri sera, ci sono state anche l'Equipe, che ha definito la partita semplicemente folle mentre Marca ha apostrofato la gara definendola un "miracolo".

Le parole dei protagonisti nel post partita di Manchester City - Real Madrid

Ovviamente nel post partita non potevano mancare i commenti dei diretti interessati. Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport ha detto: "E' stata una partita bellissima e questo risultato ci dà fiducia per il ritorno al Bernabeu dove avremo la nostra gente che spinge forte".

Guardiola invece ha voluto sottolineare, con una vena di rammarico, le occasioni sprecate dal suo Manchester City: "Bella partita, credo che chiunque si sia divertito Avremmo voluto vincere con uno scarto maggiore, ma il calcio è questo. Il 4-3 non è un brutto risultato, ora andremo a Madrid per portarci a casa l'accesso alla finale". Insomma tutto si deciderà al Santiago Bernabeu il prossimo 4 maggio.