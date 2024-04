Nelle scorse ore l'agente sportivo Oscar Damiani ha parlato ai microfoni di Fuori di Juve sottolineando come Thiago Motta, allenatore accostato insistentemente alla Juventus per la prossima stagione, potrebbe non andare via dal Bologna. Un concetto praticamente rimarcato a 1 Football Club dal procuratore Franco Ceravolo.

Juventus, Damiani è dubbioso: 'Thiago Motta in bianconero? non so se il Bologna lo lascerà andare via facilmente'

"Thiago Motta? Intanto mi piace come uomo, poi lo ritengo un grande allenatore. Attenzione però, non so se andrà via da Bologna.

Per la Juve sarebbe ideale, ma non sarà facile strapparlo alla società emiliana" queste solo le dichiarazioni in merito ad un possibile passaggio di Thiago Motta alla Juventus fatte dall'ex calciatore ed oggi agente sportivo Oscar Damiani. Quest'ultimo, ai microfoni di Fuori di Juve, si è poi concentrato su quanto fatto da Massimiliano Allegri: "Non so se Max rimanga o meno. In generale, la storia racconta che i ritorni solitamente sono difficili. In passato Allegri ha vinto tanto, ma non si è ripetuto".

Damiani, restando in tema Juventus, si è focalizzato sulla stagione che sta vivendo la formazione bianconera: secondo l'agente dunque, l'eventuale vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta farebbe cambiare il giudizio sull'annata della vecchia signora.

Il procuratore sportivo ha poi sottolineato come il divario dall'Inter in campionato sarebbe dipeso dalla discontinuità di prestazione avuta in questi ultimi mesi dalla Juventus ma anche da un livello tecnico dei calciatori attualmente in rosa non elevato. A detta di Damiani infatti, nella formazione bianconera non ci sarebbero campioni, quelli che lo stesso Allegri saprebbe gestire come pochi altri.

Ceravolo: 'I dirigenti del Bologna sono economicamente molto forti, non si lasceranno scappare facilmente Motta'

Anche il direttore sportivo Franco Ceravolo ha parlato a 1 Football Club della situazione tra Bologna e Thiago Motta e rispondendo alla domanda inerente una possibile permanenza dell'italo brasiliano nel club emiliano ha detto: "Questo non posso saperlo, ma i proprietari sono economicamente molto forti ed i dirigenti sono di primo livello, dunque non se lo lasceranno scappare facilmente.

Ovvio che se arrivasse la chiamata di una grande squadra, potrebbe essere difficile trattenerlo". Parlando poi del Napoli, Ceravolo ha sottolineato come Antonio Conte sarebbe il profilo ideale per permetterebbe alla formazione partenopea di ripartire sin da subito. Per farlo però, il tecnico leccese dovrebbe avere completamente carta bianca e poter incidere sia sul Calciomercato sia sulla gestione dello spogliatoio.