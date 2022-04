In attesa che si assesti la nuova situazione societaria, con il fondo di InvestCorp ormai vicinissimo all’acquisto del Milan, la dirigenza rossonera continua il suo lavoro in ottica mercato, con alcune scelte da prendere che potrebbero portare ad una piccola rivoluzione nella rosa.

Nelle ultime ore si fa largo una voce che riporta di un’offerta importante di un top club europeo per arrivare al portoghese Leao, uno dei più positivi, se non il migliore, in questa stagione calcistica. La dirigenza rossonera sta valutando anche altre situazioni in uscita, con un nome nuovo che si è aggiunto alla lista dei probabili partenti, quello di Ante Rebic.

Un top club sarebbe su Leao

La notizia potrebbe far clamore, con gli agenti del classe ’99 che sarebbero stati raggiunti da un’importante offerta per garantirsi le prestazioni di Leao nella prossima stagione. Il Milan, però, sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare ad uno dei migliori giocatori della stagione, che ha avuto una crescita costante, mettendo a segno 12 reti e 7 assist in tutte le competizioni disputate. Ma se la dirigenza rossonera deciderà di valutare un’eventuale offerta per l’attaccante portoghese, lo farà solo se la base di partenza non sarà inferiore ai 70 milioni di euro, cifra che potrebbe essere offerta da uno dei top club europei. In attesa di sapere se questo interesse per Leao sia fondato o meno, sia Maldini che Massara sono al lavoro per sfoltire, o comunque definire, la rosa che disputerà la stagione 2022/2023.

La lista dei giocatori con la valigia sembra essere molto lunga e spetterà alla dirigenza decidere chi merita una conferma per la prossima stagione e chi sarà destinato a partire nell’imminente sessione di mercato alle porte.

Tanti giocatori con la valigia in uscita

Già da settimane si parla dei tanti giocatori che lasceranno il club rossonera nella prossima sessione di mercato, ma nelle ultime ore sembra esserci aggiunto il nome di Ante Rebic alla lista delle possibili uscite: l’attaccante croato ha un contratto importante fino al 2025 e difficilmente il Milan lo lascerà partire per un’offerta inferiore ai 20 milioni di euro, ma se questa offerta dovesse arrivare la dirigenza rossonera è pronta a valutarla liberamente.

Oltre a Rebic, si stanno definendo anche la situazione di Bakayoko e Castillejo, con il francese che con ogni probabilità rientrerà al Chelsea e non sarà riscattato, mentre per lo spagnolo si prospetta un futuro proprio in Spagna, con qualche club intenzionato a formulare un’offerta nelle prossime settimane. La dirigenza rossonera, infine, sta monitorando anche la situazione di Junior Messias: il giocatore brasiliano non ha sfigurato nella sua prima stagione in un top club, senza però essere costante. Di conseguenza, la dirigenza rossonera unitamente al tecnico Pioli dovrà decidere se riscattarlo dal Crotone e permettergli di rimanere ancora in un top club di Serie A.