La Juventus in queste settimane è al lavoro per cercare di costruire una rosa competitiva per la stagione 2022-2023. Deludente quella appena finita, con un quarto posto in campionato e le sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l'Inter che non possono soddisfare una società vincente come quella bianconera. Ci si attende un mercato importante, con rinforzi che dovrebbero riguardare tutti i settori. A centrocampo potrebbero arrivare almeno due giocatori, altrettanti in difesa oltre al fatto che ci sarà da sostituire Paulo Dybala e Alvaro Morata.

Lo spagnolo difficilmente sarà riscattato considerando che l'Atletico Madrid vorrebbe almeno 28 milioni di euro e la Juventus vorrebbe spendere circa 15 milioni di euro. Si lavora anche ad un vice Vlahovic, un giocatore che lo possa sostituire in diversi match ma che sappia anche supportarlo in altri. Diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, da Luis Muriel dell'Atalanta e Marko Arnautovic del Bologna, fino ad arrivare ad Arkadiusz Milik del Marsiglia. Il giocatore polacco ormai da diversi stagioni è accostato alla società bianconera, lo avrebbe voluto Maurizio Sarri nell'estate 2019 e si era parlato anche di un suo possibile trasferimento a Torino sia con la gestione Pirlo che la scorsa estate.

La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto considerando anche che con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società francese.

Milik potrebbe arrivare come vice Vlahovic alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare come vice Vlahovic anche l'acquisto di Arkadiusz Milik.

Nonostante le smentite del presidente dell'Olympique Marsiglia, Longoria (che ha sottolineato come la società francese voglia confermare i giocatori importanti), non è da scartare la possibilità che con un'offerta da almeno 20 milioni di euro il giocatore possa lasciare la società francese. Tale somma sarebbe sostenibile dalla Juventus anche perché la società bianconera non dovrebbe riscattare Alvaro Morata.

In questa stagione la punta ex Napoli ha disputato 37 match fra campionato francese, Coppa di Francia, Europa League e Conference League segnando 20 gol. Potrebbe essere un giocatore utile perché sarebbe un vive Vlahovic ma potrebbe anche supportarlo l'attuale titolare della squadra bianconera in diversi match.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe portare a Torino anche Paul Pogba e Angel Di Maria. Due giocatori che arriverebbero senza prezzo di cartellino considerando che sono a scadenza di contratto con le rispettive società a giugno. Si valuta un altro rinforzo per il centrocampo. Potrebbe arrivare Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.