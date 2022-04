La Juventus questa mattina 30 aprile si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Venezia. Per questa partita Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con le assenze. Infatti, in settimana, si è fatto male anche Mattia De Sciglio perciò l'emergenza continua. Con l'assenza del numero 2 juventino, Danilo dovrà tornare in difesa visto che Juan Cuadrado non recupererà. Il brasiliano, inoltre, non è al meglio ma stringerà i denti. Dunque, Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1 con il tridente formato da Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Alvaro Morata che agirà alle spalle di Dusan Vlahovic.

La buona notizia, però, arriva dal rientro di Arthur che sarà convocato anche se l'impressione è che partirà dalla panchina.

Poco turnover per la Juventus

La Juventus ha perso Federico Chiesa, Kaio Jorge, Weston McKennie e in ultimo Manuel Locatelli per infortuni di lunga durata. Di queste problematiche ne ha parlato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Credo che gli infortunati a livello muscolare siano stati nella media". Al tecnico della Juventus è stato poi chiesto se la sua squadra abbia un vantaggio in vista della finale di Coppa Italia poiché ha una situazione più tranquilla in classifica. Allegri però non si è dimostrato d'accordo su questa analisi: "Si può fare turnover mirato solo se giochiamo a calcetto.

Quindi non abbiamo nessun vantaggio". Per quanto riguarda l'infermeria, invece, non ci sarà la possibilità di recuperare nessuno in vista del match contro il Venezia. Juan Cuadrado potrebbe tornare contro il Genoa mentre la situazione di Mattia De Sciglio è da monitorare. L'unico rientro sarà quello di Arthur. Allegri ha poi spiegato che Danilo dovrà stringere i denti e contro il Venezia giocherà.

Il brasiliano soffre di una fascite plantare ma non può riposare.

Pochi dubbi di formazione

In considerazione del fatto che la Juventus continui ad avere diverse assenze, Massimiliano Allegri contro il Venezia opterà per un 4-2-3-1: in porta ci sarà Szczesny. In difesa sulla destra ci sarà Danilo, in mezzo è aperto un ballottaggio a tre tra Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini.

Solo due di questi tre giocatori saranno titolari. Mentre a sinistra dovrebbe agire Luca Pellegrini. A centrocampo spazio a Denis Zakaria e Adrien Rabiot. Mentre alle spalle di Dusan Vlahovic ci saranno Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Alvaro Morata. Lo spagnolo, però, sarebbe in ballottaggio con Moise Kean.