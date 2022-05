La Juventus, dalla scorsa settimana, è in vacanza e i giocatori che non sono in nazionale sono già in giro per il mondo per rilassarsi. Ma i cancelli della Continassa, negli ultimi giorni, si sono aperti per accogliere Dusan Vlahovic. Il serbo non è andato in nazionale ed è rimasto a Torino alle prese con un problema fisico. Vlahovic ha la pubalgia e sta utilizzando le vacanze per recuperare. L'attaccante della Juventus ha bisogno di un periodo di cure di circa 3/4 settimane. Questo gli consentirà di guarire completamente e di essere a disposizione per il ritiro estivo.

La Juventus preoccupata per Vlahovic

La Juventus, in queste settimane, ha dosato le forze di Dusan Vlahovic. Nelle ultime settimane di campionato, Massimiliano Allegri ha spesso tenuto a riposo Dusan Vlahovic. Il numero 7 juventino ha un fastidio fisico piuttosto noioso che necessita di cure specifiche. Infatti, Vlahovic ha la pubalgia e questo tipo di infortunio va trattato al meglio per evitare che il problema si protragga. Per questo motivo, l'attaccante, negli ultimi giorni, è rimasto a Torino e non è andato in vacanza. Vlahovic resterà alla Continassa per curarsi e avrà bisogno di 3/4 settimane per tornare al top. L'obiettivo della Juventus è quello di avere Vlahovic al meglio per il ritiro estivo.

Infatti, Massimiliano Allegri vorrà sfruttare l'estate al meglio per arrivare all'inizio del campionato con la rosa in forma perciò sarà necessario rimettere Vlahovic a lucido in queste vacanze. Dunque, l'attaccante resterà alla Continassa anche se qualche piccolo periodo di libertà se lo potrà godere come è successo nel weekend.

Vlahovic, infatti, è stato a Montecarlo insieme a Federico Chiesa per assistere al Gran Premio di Formula. Questa ovviamente è stata una piccola parentesi e adesso l'obiettivo di DV7 è quello di mettersi alle spalle la pubalgia.

Amichevole con l'Atletico Madrid

Questa estate, la Juventus svolgerà amichevoli di prestigio per arrivare preparata al campionato.

In particolare, i bianconeri saranno in tournée in America ma ci saranno anche tanti altri appuntamenti. Uno di questi dovrebbe essere contro l'Atletico Madrid. I bianconeri e i colchoneros, stando a quanto afferma 'As', svolgeranno un'amichevole a Tel Aviv. Le due squadre si sono affrontate già diverse volte e questa estate ci sarà un nuovo appuntamento. Adesso, resta da capire la data ufficiale di questa sfida che si svolgerà tra luglio e agosto. Chissà che questo appuntamento per Juventus e Atletico Madrid possa essere l'occasione anche per parlare del futuro di Alvaro Morata. I bianconeri vorrebbero tenere lo spagnolo ma non sono disposti a spendere 35 milioni.