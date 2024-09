Nelle scorse ore l'ex calciatore Federico Balzaretti ha parlato ai microfoni di "Cronache di Spogliatoio" della Juventus, sottolineando che Arkadiusz Milik sarebbe il centravanti perfetto per le caratteristiche ricercate da Thiago Motta. Balzaretti ha poi continuato il suo intervento dicendo la propria su Dusan Vlahovic.

Balzaretti: 'Milik è il centravanti perfetto per Motta però non sai mai per quanto ce l'hai a disposizione'

"Milik per me è il centravanti perfetto per Motta, però non sai per quanto ce l'hai e questo è un problema", è questo quanto riferito da Federico Balzaretti ai microfoni della trasmissione "Cronache di Spogliatoio".

L'ex calciatore di Juventus e Roma ha poi continuato la sua dissertazione trattando un argomento piuttosto caldo alla Continassa, quello di Dusan Vlahovic: "Sono sicuro che i 20 gol nei piedi ce l'ha ma la patata bollente in mano ce l'ha Thiago Motta. Perché se vogliamo trasformare Vlahovic in Zirzkee non ce la facciamo mai nella vita ma chi se ne importa, perché sono due calciatori validi. Poi che Motta voleva un attaccante come l'olandese è vero però in rosa attualmente ha l'ex Fiorentina, lo ha accettato e ne riconosce il valore".

Balzaretti ha continuato a parlare del centravanti serbo dicendo: "Vlahovic bisogna sfruttarlo per quelle che sono le sue caratteristiche quindi la squadra deve andare tanto sugli esterni, deve mettere tanti palloni in mezzo, di cercare di abbassarti un pochino e di creargli lo spazio per attaccare la profondità.

Se noi vogliamo il serbo che scambia nello stretto, allora non potremmo contare su uno dei migliori centravanti in questo fondamentale".

Infine l'ex calciatore ha concluso il suo intervento dicendo: "Motta per aiutarlo sta già provando a mandare gli esterni sul fondo per crossare con il loro piede migliore, la catena di sinistra sta comunque funzionando bene e quindi qualche pallone in più in area è arrivato.

Per cui sicuramente si sta trovando quella strada per attivarlo grazie ai traversoni dall'angolo. Quello che manca sono due calciatori sotto che cominciano a scambiare con lui, a dargli passaggi filtranti. Non è importante che Vlahovic tocchi 50 palloni, perché non è quello il punto. Il focus invece è trovare delle soluzioni per lui che possano comunque far rendere i suoi compagni".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzaretti: 'Vlahovic è scarso tecnicamente, fine della storia'

Le parole dette da Balzaretti hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Potevo capire lo scorso anno che giocava a 60 metri dalla porta, perennemente di spalle con tre difensori addosso, ma quest'anno ha più accompagnamento, ha un baricentro più alto e spesso e volentieri quello che gli gioca dietro gli porta via un difensore. Gli si chiede un minimo di dialogo, se non è in grado neanche di difendere un pallone e smistarlo, allora evidentemente non è un attaccante forte come in molti pensavano", dice un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge laconicamente: "Vlahovic è un giocatore scarso tecnicamente, fine della storia".