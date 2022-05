Il Milan sogna di entrare nella storia. Ad una sola partita dal titolo, i rossoneri scenderanno in campo al Mapei Stadium per sfidare il Sassuolo di Dionisi, reduce dalla vittoria nel derby contro il Bologna, e che ha già battuto il Diavolo nel match d'andata grazie ad un super Scamacca.

In merito alla sfida, in conferenza ha espresso le sue considerazioni il tecnico rossonero Stefano Pioli, che ha dichiarato: "Siamo stati i migliori fino a questo momento e vogliamo continuare ad esserlo. Ci siamo meritati questa occasione e dobbiamo sfruttarla.

Siamo pronti, è una stata una settimana intensa, piena di lavoro e concentrazione. La squadra sa cosa deve fare".

L'allenatore del Diavolo ha poi rimarcato la consapevolezza acquisita in questi mesi, che ha permesso alla sua squadra di giocarsi lo Scudetto: "Siamo arrivati qui, poggiando delle basi solide. Ai tifosi, dico che sarà una partita difficile, mentre ai giocatori che possono scrivere la storia".

Parole importanti di Pioli, che carica l'ambiente e soprattutto la squadra in vista della partita più importante della sua esperienza sulla panchina rossonera, e forse della sua carriera come tecnico. Dopo buone esperienze sulle panchine di diverse squadre italiane come Bologna, Lazio ed Inter, l'allenatore italiano è pronto alla definitivamente consacrazione, con la conquista dello Scudetto.

Sassuolo-Milan: probabili formazioni. Conferma per Krunic

Come ribadito da Pioli in conferenza stampa, sarà una partita difficile visto il buon momento di forma del Sassuolo e l'ottimo gioco espresso dalla formazione di Dionisi in questo campionato, che è riuscito a valorizzare diversi giocatori giovani come i vari Scamacca, Traorè e Raspadori.

Passiamo alle formazioni. Per quanto riguarda il Milan, il tecnico Pioli dovrebbe confermare il suo consueto 4-2-3-1 e la stessa formazione che ha schiantato 2-0 l'Atalanta nel match di San Siro: Maignan in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo, conferma per la diga Kessie-Tonali, mentre in attacco spazio ad Olivier Giroud, sostenuto dal trio di mezze formato da Saelemakers, Krunic e Rafa Leao, pronto a fare la differenza come nell'ultimo periodo.

Modulo speculare per il Sassuolo di Dionisi che dovrebbe schierare la miglior formazione: Consigli tra i pali; difesa a quattro formata da Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakoupolous. A centrocampo, confermata la diga Maxime Lopez-Frattesi (con il capitano Magnanelli all'ultima in neroverde pronto a subentrare), mentre in attacco fari puntati su Gianluca Scamacca (tre gol nelle ultime due partite), sostenuto da Traorè, Raspadori e Berardi, obiettivo di mercato proprio dei rossoneri.