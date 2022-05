La Juventus nelle prossime settimane lavorerà per rinforzare la rosa e, a tal proposito, sarebbero al vaglio già diversi nomi. In particolare, in casa bianconera si starebbe pensando a due parametri zero: Angel Di Maria e Paul Pogba.

La società torinese starebbe provando ad accelerare per entrambi. Essendo free-agent, più passa il tempo e più c'è il rischio che aumenti la concorrenza. Dunque, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se davvero l'argentino e il francese arriveranno a Torino.

Sabato 21 maggio Angel Di Maria ha salutato il Paris Saint-Germain dopo sette anni e ha parlato del suo futuro a L'Équipe: "Se firmerò con la Juventus?

No (ride, ndr). Sono tranquillo. Penso a me e alla mia famiglia". Dunque, per adesso il 34enne argentino ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando che scioglierà le riserve prossimamente e dopo aver trovato la soluzione giusta per lui.

Parla Di Maria

Angel Di Maria ha salutato il Psg dopo sette anni e adesso per lui è il momento di trovare una nuova sistemazione. L'idea dell'argentino sarebbe quella di disputare ancora una stagione in Europa per arrivare al meglio al mondiale. Tra le società interessate a El Fideo ci sarebbe anche la Juventus che sarebbe disposta ad accettare un contratto breve di un anno con opzione per il secondo.

A questo punto non resta che attendere di capire se davvero si consumerà il matrimonio tra i bianconeri e Angel Di Maria.

Il giocatore sudamericano ha parlato dopo l'addio al Paris Saint-Germain, ma ha preferito non dare indicazioni precise sulla sua prossima destinazione: "In seguito vedrò quale sarà la soluzione migliore per il futuro".

Insomma, né il calciatore né la Juventus si sono sbottonati. Nel frattempo, Di Maria andrà in nazionale per sfidare l'Italia con la sua Argentina.

La Juventus cerca rinforzi

Angel Maria sembra essere uno dei calciatori individuati dalla Juventus per rinforzare le fasce. La squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di uomini di qualità in grado di innescare Dusan Vlahovic. La difficoltà più grande di questa stagione è stata proprio la mancanza di giocatori capaci di accendere la luce.

L'assenza di Federico Chiesa si è fatta sentire e ne ha risentito tutto il reparto.

Il settore offensivo dei bianconeri avrà bisogno non solo di Angel Di Maria, ma anche di altre forze nuove che dovranno sostituire Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Inoltre ricordiamo che la formazione torinese potrebbe perdere anche Alvaro Morata e Moise Kean.

Il centravanti spagnolo potrebbe non essere riscattato dall'Atletico Madrid, mentre il bomber italiano vorrebbe trovare una nuova squadra per giocare con più continuità. Kean quest'anno ha reso al di sotto delle aspettative e non sembra il giocatore ideale per i piani di Allegri.