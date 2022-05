Mancano ormai pochi giorni alla prima finale di Conference League, Roma-Feyenoord si gioca a Tirana il 25 maggio e per la prima volta dal 2010 una squadra italiana torna in una finale di una manifestazione europea per club.

Dopo la matematica conquista dell'Europa League, ottenuta sul campo del Torino, il tecnico Mourinho sta preparando la squadra ma i dubbi di formazione non mancano..

Smalling è a rischio per la sfida di Tirana, Kumbulla potrebbe giocare al suo posto

Il possente difensore inglese Smalling sta cercando di smaltire l'infortunio che lo ha costretto a fermarsi.

Chris ha esperienza internazionale ed è stato tra i migliori contro il Leicester. Il difensore giallorosso proverà a correre nella giornata di sabato. Qualora i test risultassero positivi, l'inglese si metterà a disposizione di Mourinho. Nell'eventualità di un suo forfait, il tecnico lusitano sarebbe quasi obbligato a schierare in difesa il trio Mancini, Ibanez e Kumbulla, con quest'ultimo che praticamente giocherebbe in casa, essendo albanese.

Mourinho sembra intenzionato a confermare il centrocampo titolare, con Spinazzola, Zalewski e Karsdorp che si giocano due maglie

Il centrocampo giallorosso è quello che preoccupa di meno. Il tecnico di Setubal sembra intenzionato a riproporre Cristante e Oliveira con Pellegrini pronto a inserirsi in zona d'attacco a supporto di Abraham.

Sulle corsie esterne, con il ritorno in campo di Spinazzola dopo il brutto infortunio di quasi un anno fa, c'è abbondanza. Se "Spina" e Zalewski si giocano la maglia sulla corsia di sinistra, Mourinho sembra orientato a confermare Karsdorp su quella di destra.

Con Abraham sicuro titolare, Mou pensa a una staffetta tra Zaniolo e Mkhitaryan

Il giocatore armeno è indisponibile da molte settimane e il suo utilizzo verrà deciso solo all'ultimo. Allo stato attuale non paiono esserci grandi possibilità di una sua presenza in campo il 25 maggio, almeno non dall'inizio. Insostituibile per Mourinho e il gioco della Roma, l'assenza dell'armeno rischia di diventare un grattacapo da risolvere.

In questa stagione il contributo dato alla Roma da Zaniolo è stato altalenante. L'azzurro non ha pienamente convinto, ma proprio in coppa sono arrivate le migliori prestazioni coronate con la tripletta contro il Bodø all'Olimpico. Per questo il tecnico lusitano starebbe anche pensando a staffetta tra Zaniolo e l'armeno Mkhitaryan, con quest'ultimo pronto a subentrare a gara in corso.