Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli, così da rimanere in cima al campionato italiano e ritagliarsi uno spazio importante anche in competizione europee come la Champions League. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per migliorare l'organico a disposizione del proprio allenatore.

Milan, nel mirino il trequartista Charles De Ketelaere

In ottica attacco, il probabile arrivo di Divock Origi a costo zero dal Liverpool, non placa la voglia della dirigenza di migliorare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli, visto il grave infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic.

Per questo, il Diavolo sta lavorando per acquistare un altro bomber che insieme a Giroud e Origi, completi l'attacco.

Tra i nomi più seguiti da Maldini e Massara, c'è quello di Charles De Ketelaere, talentuoso attaccante belga del Club Brugges, che già da diversi mesi è nel mirino della dirigenza milanista. Nonostante la sua giovane età, il classe 2001 è già entrato nel giro della Nazionale belga, segno della sua grande eleganza e qualità. Il Milan sta monitorando da tempo questa situazione, ma deve fare i conti con le alte richieste del club belga, che chiede almeno 30-40 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.

De Ketelaere non è il solo calciatore del Brugges che viene monitorato con grande attenzione dai rossoneri.

Infatti, in ottica trequartista i rossoneri tengono caldo anche la candidatura di Noa Lang, esterno olandese che già nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, era stato avvicinato al Milan.

Come per il bomber belga, il Brugges non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per il fantasista della nazionale olandese.

Milan, si lavora ai rinnovi di Kalulu e Tomori

Non solo acquisti. Il Milan sta lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i giocatori più importanti dell'organico a disposizione di Pioli.

Partiamo dalla difesa: il Diavolo sta lavorando per la permanenza di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, che hanno composto una muraglia fondamentale per conquistare il Tricolore.

In particolare, è sotto gli occhi di tutti la crescita del centrale francese, che è diventato una pedina importante nello scacchiere tattico di Pioli.

Per quanto concerne Tomori, la dirigenza rossonera sarebbe pronta ad un rinnovo contrattuale da 3 milioni di euro a stagione, così da rimarcare la centralità del difensore dell'Inghilterra nel progetto.

Anche per Kalulu, si starebbe lavorando al rinnovo contrattuale: dagli attuali 600mila euro fino ad un ingaggio da 1,5 milioni di euro.

Dopo aver completato i rinnovi per la retroguardia, i rossoneri passeranno a quelli altrettanto importanti di Tonali, Bennacer e soprattutto Leao.