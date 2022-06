La Juventus è attesa da settimane importanti sul fronte mercato sia in entrata che in uscita. Gli investimenti dipenderanno soprattutto dal denaro ricavato dalle cessioni. Si punta anche ad alleggerire il monte-ingaggi, considerando che in organico ci sono dei giocatori che non rientrano nei piani del tecnico Allegri e che hanno degli stipendi piuttosto alti. Tra questi ci sono principalmente Alex Sandro e Arthur Melo che guadagnano circa 6 milioni di euro all'anno ciascuno.

Un altro calciatore che potrebbe partire sarebbe Moise Kean, sul quale pare ci sia l'interesse di diverse società.

Il centravanti italiano è arrivato dall'Everton durante lo scorso mercato estivo dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Un investimento da circa 7 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto a 31 milioni entro il giugno del 2023.

La Juventus potrebbe anticiparne l'acquisto a titolo definitivo per poi venderlo ad un'altra squadra. A tal proposito, sembra che su Kean ci sia l'Aston Villa. Secondo il giornalista sportivo Marcello Chirico, il club britannico potrebbe offrire come contropartita tecnica in un'eventuale trattativa il centrocampista brasiliano Douglas Luiz.

Moise Kean potrebbe andare all'Aston Villa in cambio di Douglas Luiz

"L'Aston Villa è interessato a Moise Kean.

Offerto come contropartita il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, 24 anni, oro olimpico con la nazionale verdeoro a Tokyo". Questo il tweet con il quale Chirico ha aggiornato sul presunto interesse della squadra del tecnico Gerrard per Moise Kean.

In questa stagione Douglas Luiz ha disputato con l'Aston Villa 17 match di Premier League.

A questi bisogna aggiungere una gara nella FA Cup. Invece ha debuttato con la maglia della nazionale maggiore brasiliana nel 2019, e da quel momento ha accumulato 9 presenze. Inoltre il centrocampista 24enne si è aggiudicato l'oro olimpico a Tokyo col Brasile nel 2021.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 35 milioni di euro e, dunque, è simile a quello di Kean.

Douglas Luiz è abile nell'impostazione del gioco e, all'occorrenza, riesce anche a segnare e soprattutto a fornire assist per le punte.

Il mercato della Juventus in attacco

La Juventus sta lavorando sul mercato anche per rinforzare l'attacco. La società bianconera starebbe valutando l'ingaggio di Angel Di Maria a parametro zero. Piace anche Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte.

Per quanto riguarda Morata, non si esclude che la compagine torinese provi a riscattarlo dall'Atletico Madrid. Allegri, infatti, lo considera un giocatore ideale da piazzare sugli esterni offensivi in un 4-3-3.