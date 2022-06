Migliorare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, per ritornare a vincere in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa. È questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico, puntellando l'organico a sua disposizione.

Nonostante il probabile arrivo di Henrikh Mkhitaryan dalla Roma, la dirigenza nerazzurra vorrebbe effettuare altre operazioni per rinforzare il centrocampo a disposizione di Inzaghi, che nella passata stagione poteva contare su poche rotazioni, rispetto ai titolarissimi Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Tra i vari profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Chelsea che nell'ultima parte di stagione ha avuto un discreto spazio nello scacchiere tattico di Tuchel. Il futuro del mediano dei Tre Leoni potrebbe essere però lontano da Londra: infatti, il centrocampista vorrebbe giocare con continuità ed essere una pedina importante in un progetto europeo.

L'Inter sta monitorando la situazione, ma deve scontrarsi con le richieste del Chelsea che chiede almeno 20 milioni di euro per il centrocampista. Inoltre i nerazzurri non sono l'unica società italiana che sta osservando le prestazioni del calciatore, infatti da tempo c'è da registrare l'interesse della Lazio di Maurizio Sarri, che in caso di addio di Milinkovic Savic, potrebbe decidere di fiondarsi sul mediano dei Blues per puntellare il centrocampo.

I nerazzurri valutano anche altri profili dalle caratteristiche simili come Ederson della Salernitana, valutato 20 milioni di euro. Sul centrocampista brasiliano, ci sarebbe l'interesse dell'Atalanta di Gasperini, pronta a una rivoluzione per ritornare subito in Europa.

Inter, interesse del City per Skriniar

Non solo Bastoni è nel mirino dei diversi top club europei.

Infatti, sono tanti i calciatori dell'Inter attezionati dalle migliori società del panorama calcistico. Tra questi c'è anche Milan Skriniar, che nonostante l'infortunio rimediato in Nations League, rimane uno dei migliori centrali europei. Sul centrale slovacco ci sarebbe il forte interesse del Manchester City di Pep Guardiola, che dopo aver puntellato l'attacco con l'arrivo di Haaland, è a caccia di un grande centrale per blindare la difesa e dare l'assalto alla tanta agognata Champions League.

L'Inter non ha intenzione di cedere Skriniar, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno: solo attraverso una cifra monstre attorno agli 80 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione un'eventuale cessione del difensore sloacco, legata anche al futuro di Bastoni.