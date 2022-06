L'Inter è senza dubbio la protagonista assoluta di questa prima parte della sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno chiuso già gli acquisti di Asllani, Onana, Mkhitaryan, Bellanova e, soprattutto, Romelu Lukaku e ora potrebbero muoversi in uscita con la possibile cessione di Milan Skriniar. Proprio l'uscita del centrale slovacco lascerebbe un vuoto che non sarà semplice da colmare nel reparto arretrato. Alla luce di ciò la società nerazzurra è alla ricerca di almeno due profili e oltre a Gleison Bremer, per il quale bisogna trovare solo l'intesa con il Torino, sarebbero stati avviati i contatti con la Roma per Marash Kumbulla, che José Mourinho non ritiene incedibile.

Anche il Torino si sta muovendo in cerca di rinforzi per l'attacco. I granata hanno perso Pjaca e Brekalo, tornati rispettivamente alla Juventus e al Wolfsburg, e per questo motivo si necessita di un intervento in quel reparto. Tanti i nomi accostati al club di Urbano Cairo, l'ultimo rappresenta un ritorno di fiamma, Riccardo Orsolini, già sondato senza successo lo scorso anno.

L'Inter sarebbe su Kumbulla

L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto arretrato in vista di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno lasciato andare via in scadenza di contratto sia Andrea Ranocchia che Aleksander Kolarov, mentre potrebbe essere ceduto Milan Skriniar, su cui c'è il forte interesse del Paris Saint Germain, arrivato a 60 milioni di euro mentre si attende il rilancio a 65/70 milioni più bonus.

I nomi accostati in entrata sono quelli di Gleison Bremer e Nikola Milenkovic ma, se per il brasiliano c'è già un'intesa di massima con il suo entourage e bisogna trovare la quadra con il Torino, diverso il discorso per il serbo, per cui è stato fatto solo un sondaggio. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando ancora intorno e avrebbe messo gli occhi su Marash Kumbulla, già seguito due anni fa prima del suo approdo alla Roma.

In giallorosso non è riuscito ad esprimersi ad alti livelli, con José Mourinho che non lo ritiene incedibile. Solo diciassette le presenze raccolte nell'ultimo campionato, che condizionano anche la sua quotazione, essendo valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro.

L'Inter, però, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Roberto Gagliardini e un conguaglio intorno ai 5 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca.

Toro, nel mirino Orsolini

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato, nello specifico sulla trequarti da regalare a Ivan Juric per il suo 3-4-2-1. Nelle ultime ore sarebbe tornato di moda il nome di Riccardo Orsolini, già sondato senza successo l'anno scorso. Questa volta il Bologna sembrerebbe essere maggiormente predisposto a lasciarlo andare, per una cifra anche inferiore ai 20-25 milioni richiesti l'anno scorso. L'idea sarebbe quella di mettere sul piatto 10 milioni di euro più il cartellino di Daniele Baselli, tornato dal prestito al Cagliari.