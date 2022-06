Nei giorni scorsi dalla Turchia è arrivata la notizia dell'interesse del Karagümrük per Aaron Ramsey. Andrea Pirlo, nuovo tecnico del club turco, avrebbe voluto allenare di nuovo il centrocampista gallese. Il Presidente del Karagümrük ha confermato l'interesse per Aaron Ramsey ma la trattativa sarebbe già finita: "Abbiamo parlato con Ramsey, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi". Evidentemente il gallese non era interessato al trasferimento in Turchia. Dunque, adesso per la Juventus quello di Ramsey resta un problema da dover risolvere.

Infatti, per i bianconeri il gallese non fa parte del progetto e vogliono trovare una soluzione per cederlo. Non è da escludere nemmeno che le parti arrivino ad una risoluzione contrattuale. Ma anche in questo caso potrebbe esserci un ostacolo.

Ramsey è un problema per la Juventus

Aaron Ramsey a gennaio è stato ceduto in prestito dalla Juventus al Glasgow Rangers. Ma il gallese anche nella sua avventura in Scozia non ha praticamente mai giocato a causa dei tanti infortuni. Adesso, la Juventus si sta adoperando per cercare di cederlo. Ma non sarà un'impresa facile per i dirigenti della Juventus trovare una squadra disposta a prendere il gallese anche perché guadagna molto. Una soluzione ideale poteva essere il Karagümrük ma la trattativa tra il club turco e Ramsey si è già interrotta.

Dunque, la Juventus potrebbe valutare l'ipotesi di una risoluzione del contratto visto che il gallese va in scadenza nel 2023. Ma il giocatore vorrebbe una buona uscita e questo potrebbe complicare la situazione. In ogni caso Ramsey non fa parte del progetto della Juventus e difficilmente potrà essere a disposizione di Allegri.

La Juventus valuta una tournée invernale

L'obiettivo della Juventus è quello di cercare una soluzione per Aaron Ramsey. L'obiettivo bianconero è quello di non avere in rosa il gallese per la prossima stagione. Dunque, l'impressione è che Ramsey il prossimo inverno non sarà alla Juventus. Proprio per i mesi invernali i bianconeri stanno pensando di organizzare una tournée durante la pausa per i mondiali.

Infatti, la Juventus sta pensando di trovare un modo per non far perdere la forma fisica ai giocatori che non prenderanno parte alla Coppa del Mondo. Dunque, la soluzione migliore potrebbe essere una tournée nella quale saranno in programma anche delle amichevoli di prestigio. Ovviamente un tour invernale consentirebbe al club anche di monetizzare visto che il campionato sarà fermo e non ci saranno introiti. Adesso resta da capire dove si potrebbe svolgere questa tournée e quante amichevoli verranno organizzate durante la pausa per i mondiali.