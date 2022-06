L'avventura nerazzurra di Alexis Sanchez è ormai giunta al capolinea. Nonostante qualche rete pesante come quella in Supercoppa Italiana contro la Juventus, il Nino Maravilla lascerà l'Inter durante questa sessione di calciomercato.

Sono molti i club interessati alle prestazioni del numero sette cileno, in primis il Siviglia di Lopetegui che dopo il terzo posto nella passata stagione e la conseguente qualificazione in Champions League, vuole confermarsi anche nella prossima stagione. Sanchez troverebbe maggiore spazio rispetto a quanto avuto durante la sua esperienza nerazzurra.

Discorso simile anche per il Marsiglia di Sampaoli, che nonostante il forte interesse per Muriel dell'Atalanta, continua a monitora la situazione. Il rapporto tra l'allenatore dell'Om e Sanchez potrebbe fare la differenza. Infine, concludiamo con l'Aston di Steven Gerrard, che dopo aver acquistato un ex interista Coutinho, potrebbe riportare il Nino Maravilla in Premier League, dove ha già militato con le maglie del Manchester United e dell'Arsenal.

Sanchez non è il solo attaccante che dovrebbe lasciare l'Inter. Infatti, anche il futuro di Andrea Pinamonti dovrebbe essere lontano da Milano. L'ex attaccante di Genoa ed Empoli è infatti nel mirino di diversi squadre italiane, tra cui Monza ed Atalanta.

In particolare, la Dea sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza ed accontentare l'Inter, che ne chiede attorno ai 20.

Infine, da prendere in considerazione gli addii di Correa e Dzeko, che potrebbero lasciare il posto a Lukaku e Dybala.

Inter, possibile permanenza per Gagliardini

Chi invece potrebbe restare e far parte della rosa di Simone Inzaghi anche per la prossima stagione è Roberto Gagliardini.

Nonostante l'arrivo di Mnikitharyan e l'interesse per altri centrocampisti come Ederson, il futuro del centrocampista italiano potrebbe essere ancora nerazzurro.

Infatti, Inzaghi stima molto Gagliardini, che potrebbe essere una risorsa importante per la mediana, nonostante l'interesse di alcuni club italiani come Torino e Fiorentina.

Completamente opposto è la situazione riguardante Stefano Sensi, vicinissimo alla cessione. Il centrocampista ex Sassuolo è nel mirino del Monza, che lo avrebbe chiesto in prestito. Per il fantasista nerazzurro potrebbe essere una buona opportunità per rimettersi in gioco e riconquistare un posto nella Nazionale del ct Mancini.

In ambito cessioni, restano da definire le posizioni di Lazaro e Dalbert, ormai fuori dal progetto. In particolare l'esterno brasiliano che viene valutato attorno ai 5 milioni di euro, sarebbe nel mirino del Nizza.