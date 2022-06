Il Milan sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore, e continuare il percorso di crescita sia in Italia che in Europa.

Nelle ultime ore, il mercato rossonero ha subito una brusca frenata: infatti, è sfumato l'arrivo di Sven Botman, accasatosi al Newcastle per una cifra attorno ai 45 milioni di euro. Per questo, il Diavolo sta valutando dei profili che possano completare il pacchetto arretrato a disposizione di Pioli. Tra i nomi sondati dalla dirigenza, ci sarebbe anche quello di Francesco Acerbi, centrale della Lazio che già in passato a vestito la maglia rossonera.

Il futuro nella capitale del centrale italiano sarebbe in forte dubbio, visto un rapporto non idilliaco con la società e la possibilità di intraprendere una nuova avventura. Inoltre, la Lazio starebbe osservando diversi profili per la retroguardia come Romagnoli e Casale, che potrebbero favorire una possibile cessione di Acerbi, nel mirino della Juventus in caso di cessione di De Ligt al Chelsea e soprattutto dell'Inter, che potrebbe salutare Skriniar.

Acerbi non è il solo nome sondato dai rossoneri. Maldini e Massara starebbero monitorando anche altri profili come Arthur Theate del Bologna che viene valutato 20 milioni di euro, e Pablo Marì dell'Arsenal, nel mirino anche di altri club italiani come Udinese e Verona.

Milan, possibile ritorno di fiamma per Isco

Non solo la difesa. Il Milan sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare anche la trequarti a disposizione di Pioli.

I rossoneri guardano con molto interesse in casa Real Madrid ed in particolare ai quei calciatori che sarebbero ormai fuori dal progetto di Carlo Ancelotti. Oltre Asensio nel mirino anche del Liverpool, il Diavolo starebbe monitorando anche la situazione di Isco che dovrebbe lasciare i Merengues a parametro zero, visto il mancato rinnovo contrattuale.

Il fantasista spagnolo potrebbe rappresentare un'ottima opzione per la trequarti, ma molto dipenderà dalle richieste di ingaggio da parte dell'entourage del calciatore.

Oltre i due fantasisti spagnoli, i rossoneri continuano a seguire con grande attenzione la pista che porta a Charles De Ketelaere che resta nel mirino del Leicester, e quella di Nicolò Zaniolo, che resta uno degli obiettivi di mercato della Juventus.

Più sullo sfondo le candidature di due calciatori del Sassuolo, ovvero Filip Djuricic in scadenza di contratto con il club neroverde, ed Hamed Junior Traorè, che viene valutato tra 25 ed i 30 milioni di euro.