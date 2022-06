La Juventus nella stagione 2021-2022 ha prestato molti giocatori fra Serie A, Serie B e Serie C. Molti di questi hanno maturato un'esperienza professionale importante che gli ha permesso di crescere molto. E' il caso dei giovani Filippo Ranocchia e Nicolò Fagioli, che hanno giocato rispettivamente al Vicenza e alla Cremonese. Un altro giocatore ha avuto una stagione importante, risultando decisivo per la promozione in Serie B del Palermo. Parliamo del classe 1994 Matteo Luigi Brunori, che anche nella finale di ritorno dei playoff contro il Padova ha segnato un gol su rigore.

Un'annata calcistica importante per il giocatore italiano nato in Brasile, 47 match disputati fra campionato di Serie C e Coppa Italia di Serie C con 29 gol segnati e 5 assist decisivi ai suoi compagni. Il giocatore ritornerà a Torino da luglio e sarà valutato da Allegri. Difficile una sua conferma nella stagione 2022-2023 come vice Vlahovic, la Juventus potrebbe offrirlo come contropartita tecnica per l'acquisto di una punta. Si parla molto del possibile arrivo nella società bianconera di Marko Arnautovic, che piace molto non solo come alternativa a Vlahovic ma anche come possibile supporto al titolo bianconero. Il nazionale austriaco può giocare anche come giocatore di fascia essendo bravo non solo nella finalizzazione ma anche nel servire assist ai suoi compagni come ha dimostrato nella stagione 2021-2022 con il Bologna.

Brunori potrebbe trasferirsi al Bologna per l'acquisto di Arnautovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Brunori al Bologna per l'acquisto di Marko Arnautovic. Dopo la grande stagione al Palermo il giocatore classe 1994 ha molto mercato non solo in Serie B ma anche in Serie A. Segnare 29 gol in un campionato difficile come quello di Serie C dimostra le qualità importanti della punta che ha giocato in prestito al Palermo in questa stagione.

La sua valutazione di mercato si avvicina a quella di Arnautovic, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro. Il nazionale austriaco è un classe 1989, Brunori invece è. di cinque anni più giovane.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare centrocampo e settore avanzato. A luglio potrebbe essere annunciato Paul Pogba, al quale potrebbe aggiungersi un altro centrocampista.

Per quanto riguarda il settore avanzato oltre ad un vice Vlahovic potrebbero arrivare anche due giocatori di fascia. Piace molto Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno 2023. Il giocatore avrebbe già un'intesa per un contratto fino aggiungo 2025 a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.