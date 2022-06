La dirigenza della Juventus in queste settimane è particolarmente attiva sul Calciomercato: secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla stampa italiana la Juve avrebbe nuovamente messo nel mirino Luis Suarez, svincolato di lusso dall'Atletico Madrid. Intanto c'è grande ottimismo attorno a Paul Pogba: a Torino non hanno timore dell'inserimento del Psg nelle ultime ore e il suo ritorno in bianconero pare sempre più vicino.

Juventus, torna di moda Suarez

Massimiliano Allegri vuole rinforzi per rendere la Juventus competitiva su tutti i fronti nella prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juve avrebbe avuto un ritorno di fiamma per Luis Suarez, che secondo fonti vicine alla società sarebbe stato offerto ai bianconeri: l'uruguaiano è infatti in procinto di svincolarsi a parametro zero dall'Atletico Madrid e quindi in cerca di una nuova sistemazione.

In questo momento la Juventus sarebbe abbastanza fredda su questa ipotesi, ma non sarebbe un profilo da scartare definitivamente, in quanto il "Pistolero" piace ad Allegri, alla ricerca di un bomber esperto per la sua Juve. Suarez, soprattutto a parametro zero, è un nome che intriga e non poco, tuttavia non sarà facile portare il nazionale uruguaiano a Torino per via dell'ingaggio che percepisce, circa 6 milioni netti a stagione.

Sull'ex numero 9 dell'Atletico Madrid ci sarebbe anche il forte interesse del River Plate.

Juventus, sempre più vicino il ritorno di Pogba

Intanto diverse indiscrezioni dicono che ci sarebbe grande ottimismo dalle parti della Continassa, per il ritorno imminente a Torino di Paul Pogba. Tra la Juventus e il francese sarebbe stato raggiunto da tempo un accordo di massima: quattro anni a circa 8 milioni netti a stagione più bonus.

Il club piemontese avrebbe deciso di compiere un sacrificio economico simile anche a fronte dei benefici fiscali apportati dal Decreto Crescita, che permette ai bianconeri di risparmiare denaro sulla tassazione lorda.

Il "Polpo" avrebbe sciolto definitivamente gli ultimi dubbi riguardanti il suo futuro, rispedendo al mittente l'offerta del Psg, che si era rifatto sotto in questi ultimi giorni, accettando quindi l'offerta della Juventus.

I tifosi bianconeri però, dovranno aspettare un po' prima di vedere l'annuncio ufficiale, che per questioni di bilancio potrebbe avvenire a luglio. Ad attenderlo potrebbe esserci la prestigiosa maglia numero 10, lasciata vacante dopo l'addio di Dybala.