La Juventus ha ceduto Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Arrivano 80 milioni di euro alla società bianconera, parte dei quali sarà utilizzata per l'acquisto di Bremer del Torino. Il brasiliano è stato acquistato per circa 47 milioni di euro, un investimento importante che ha sorpreso gran parte degli addetti ai lavori anche perché era vicino al trasferimento all'Inter. La Juventus però dovrà migliorare ulteriormente la rosa anche a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo si valutano diversi giocatori come Leandro Paredes del Paris Saint Germain, Fabian Ruiz del Napoli ma non è da scartare una sorpresa.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato si valutano almeno due rinforzi, uno di questi è Niccolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro più bonus. Si lavora anche ad un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo ma anche supportarlo in diversi match. Si è parlato di Alvaro Morata ma nelle ultime ore la stampa spagnola parla anche del possibile arrivo di Memphis Depay, che il Barcellona potrebbe cedere per circa 20 milioni di euro. La società catalana sarebbe pronta a cederlo al Tottenham ma l'olandese preferirebbe il campionato italiano, magari una società che lotta per vincere le competizioni com quella bianconera.

Il giocatore Depay preferirebbe un trasferimento nel calcio italiano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham vorrebbe acquistare Memphis Depay. Il Barcellona sarebbe pronto a cederlo per circa 20 milioni di euro considerando il contratto in scadenza a giugno 2023. Il giocatore preferirebbe però il campionato italiano, almeno secondo i giornali sportivi spagnoli.

Si era parlato di un interesse dell'Inter e della Juventus. La società milanese dovrà prima alleggerire la rosa, solo dopo potrà acquistare un altro giocatore per il settore avanzato. Uno dei motivi per cui non è arrivato Dybala è proprio l'abbondanza nel ruolo di punta, considerando che Alexis Sanchez e Edin Dzeko hanno un ingaggio importante fino a giugno 2023.

Per quanto riguarda la Juventus, Depay piace molto ha un ingaggio importante. La Juventus non vorrebbe spendere molto per un giocatore che dovrebbe essere l'alternativa a Vlahovic. Per questo la società bianconera starebbe lavorando al ritorno di Morata, che arriverebbe in prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi anche in difesa. Il primo acquisto per il settore è Bremer, la società bianconera ha investito circa 47 milioni di euro per il brasiliano. Al brasiliano potrebbe aggiungersi anche un centrale di sinistra, piacciono Gabriel dell'Arsenal e Badiashile del Monaco.