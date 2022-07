Dopo aver praticamente chiuso per Bremer, la Juve potrebbe tornare sul mercato con l'intenzione di acquistare un altro difensore. In questa sessione di Calciomercato, la dirigenza bianconera sarebbe orientata a un profilo che possa portare qualità ed esperienza. in questo momento il nome più caldo sembra quello di Milenkovic della Fiorentina, mentre sullo sfondo resta l'azzurro Acerbi. Sembra invece tramontare l'ipotesi Pau Torres. Dopo i colpi in entrata, la Juve è molto attiva per quanto riguarda le uscite. Sembra ormai questione di ore il passaggio di Marko Pjaca alla Sampdoria, mentre su Arthur pare ci sia l'Arsenal.

Per Milenkovic la Fiorentina chiede 15 milioni circa

La Juve potrebbe fare un ennesimo sforzo per portare a Torino anche il giocatore serbo. Dopo gli addii di Chiellini e di de Ligt, la difesa della Vecchia Signora avrebbe bisogno di essere ancora puntellata. In attesa di conoscere il futuro di Rugani e del giovane Gatti, la dirigenza bianconera potrebbe affondare il colpo Milenkovic. Il giocatore serbo ha più volte ribadito di voler giocare in Champions League e la Juve sarebbe una destinazione a lui gradita. I costi legati all'operazione non sarebbero elevati, cosa gradita in casa bianconera.

Pau Torres sembra non convinca del tutto la dirigenza bianconera. L'alto ingaggio e il costo del cartellino hanno frenato l'interesse bianconero sul giocatore.

Il giocatore è tecnicamente molto forte e dotato in fase di impostazione ma non altrettanto abile come marcatore. Caratteristica che invece serve alla Juventus avendo già in Bonucci un registra arretrato.

Acerbi sarebbe il colpo low cost

Il difensore laziale è stato contestato anche nel ritiro di Auronzo di Cadore. Nonostante Sarri abbia cercato di prendere le difese del giocatore, minacciando di interrompere l'allenamento, la grana Acerbi deve essere risolta.

Il difensore azzurro piace alla Juve per la sua esperienza nazionale e internazionale. Acerbi accetterebbe di buon grado la panchina e il costo del suo cartellino sarebbe abbordabile.

Marko Pjaca verso Genova

L'attaccante classe '95 ha rinnovato il contratto con la società bianconera. Questa operazione consente all'attaccante di poter essere ceduto in prestito.

Sul giocatore croato c'è la Samporia. Il club genovese da tempo ha messo gli occhi su Pjaca e sembra abbia proposto un prestito biennale con diritto di riscatto. Questa opzione sembrerebbe gradita dalla società bianconera che potrebbe decidere di far partire il giocatore entro breve.

Secondo fonti giornalistiche pare sia tornato un certo interesse dell'Arsenal nei confronti di Arthur. Il brasiliano sembra essere fuori dal progetto di Allegri. Il tecnico livornese non ostacolerebbe una cessione del giocatore.