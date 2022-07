La Juventus è una delle società più impegnate sul mercato anche perché deve migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti durante la scorsa stagione. Tanti i possibili rinforzi da aggiungere ai già arrivati Angel Di Maria, Paul Pogba e Bremer. Ci sarà da lavorare però anche alle cessioni, con tanti giocatori che hanno già lasciato la società bianconera (Chiellini, Bernardeschi e Dybala, a questi si è aggiunto di recente anche de Ligt) ed altri che potrebbero farlo in queste settimane. Difficile la partenza di Alex Sandro, che ha un ingaggio importante da 6 milioni di euro difficilmente sostenibile da molte società europee anche considerando le recenti stagioni del brasiliano.

Più o meno lo stesso ingaggio guadagna Arthur Melo, che è pronto ad una nuova esperienza professionale dopo che a gennaio era stato vicino al trasferimento all'Arsenal. A parlare del futuro professionale del centrocampista brasiliano è stato Giacomo Jacobellis, che ha sottolineato come la società inglese si sia di nuovo attivata per l'acquisto di Arthur Melo. Il brasiliano sarebbe il preferito per il centrocampo ma considerando la valutazione di mercato (circa 40 milioni di euro) difficilmente sarà ceduto a titolo definitivo. Secondo il giornalista sportivo il brasiliano potrebbe lasciare Torino solo per due società, l'Arsenal o il Barcellona.

Il brasiliano potrebbe trasferirsi all'Arsenal o al Barcellona

'L'Arsenal ha attivato di nuovo il piano Arthur Melo: il giocatore e la Juventus stanno valutando la possibilità che il brasiliano salti la tournée negli Stati Uniti per lavorare alle trattative di mercato. Arthur Melo non ha mai considerato la Roma come possibile trasferimento, al momento valuterebbe solo Arsenal e Barcellona'.

Questo il post di Giacomo Jacobellis in riferimento al futuro professionale di Arthur Melo, che dovrebbe lasciare la Juventus in questo Calciomercato estivo. La Juventus potrebbe lasciarlo partire anche in prestito con riscatto a circa 40 milioni di euro. Il brasiliano garantirebbe anche un risparmio importante sull'ingaggio considerando che guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre ad Arthur Melo potrebbe cedere altri giocatori. Uno su tutti Aaron Ramsey. Per il gallese si lavora alla rescissione consensuale, attualmente guadagna circa 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Il giocatore vorrebbe un indennizzo di almeno 4 milioni di euro. Da valutare il futuro professionale anche di Luca Pellegrini, che piace a diverse società inglesi, su tutte il West Ham e il Fulham. La società bianconera potrebbe accettare offerte per circa 12 milioni di euro.