Grande mercato da parte della Juventus che vuole completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per competere su tutti i fronti ed essere tra le grandi protagoniste di questa stagione. I bianconeri stanno lavorando al vice Vlahovic, con diversi nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini.

Juve, nel mirino Belotti

Tra questi, ci sarebbe anche Andrea Belotti che dopo il mancato rinnovo con il Torino non è ancora riuscito a trovare la sua prossima squadra. Nonostante il corteggiamento di diversi club francesi come Nizza e Monacò, il Gallo non avrebbe ancora deciso e starebbe aspettando la chiamata di un top club.

La Juventus starebbe monitorando la situazione e potrebbe affondare sul nove italiano per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri. Sull'ex Toro, ci sarebbe anche la Roma di Josè Mourinho che dopo il colpo Dybala, è alla ricerca di un vice Abraham.

Oltre Belotti, i bianconeri valutano altre opzioni come Marko Arnautovic che il Bologna ritiene incedibile ed Edin Dzeko che dopo il mancato arrivo della Joya a Milano, potrebbe restare all'Inter e svolgere il ruolo di vice Lukaku. Non dimentichiamo la pista legata ad Alvaro Morata che potrebbe ritornare alla Juventus dopo il ritorno all'Atletico Madrid.

Juve, possibile cessione per Kean e Rugani

Per un attaccante che arriva, c'è un altro che se ne va.

Infatti, con l'arrivo di un vice Vlahovic l'avventura di Moise Kean alla Juventus potrebbe terminare. L'attaccante italiano non è riuscito a conquistarsi uno spazio importante nell'undici di Allegri e per questo potrebbe lasciare Torino.

Sulle sue tracce ci sarebbe il Paris Saint Germain che nonostante i continui contatti con il Sassuolo per arrivare a Gianluca Scamacca, potrebbe effettuare un doppio colpo per rafforzare il reparto offensivo a disposizione del neo tecnico Galtier.

Il passaggio di Kean al Parco dei Principi potrebbe essere agevolato dall'inserimento del cartellino di Leandro Paredes come parziale contropartita tecnica. Infatti, il centrocampista argentino è in uscita e risulterebbe uno degli obiettivi per completare la mediana a disposizione di Max Allegri.

Come Kean, anche Daniele Rugani non è riuscito a trovare molto spazio in questa stagione e potrebbe anch'egli salutare Torino in questa finestra di mercato.

Sulle sue tracce ci sarebbe il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che dopo aver completato l'arrivo in prestito di Cambiaso vorrebbe anche l'ex Empoli per puntellare la retroguardia rossoblù. In caso di addio, la Vecchia Signora dovrebbe effettuare due colpi in difesa tra gli obiettivi ci sarebbero Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina.