In questi mesi di mercato si sta parlando con insistenza di un possibile approdo alla Juventus di Nicolò Zaniolo. I bianconeri avrebbero già trovato un accordo con il ragazzo classe '99 ma ancora non ci sarebbe un'intesa con la Roma. Infatti, la Juventus vorrebbe sempre inserire nella trattativa il cartellino di Arthur. Ma il brasiliano non piacerebbe ai giallorossi anche per una questione di ingaggio elevato. La Juventus vorrebbe fare uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto tra Zaniolo e Arthur. La Roma, invece, vorrebbe solo cash. Al momento, non sembra esserci un accordo tra le parti ma probabilmente si continuerà a trattare nella speranza di poter trovare una quadra.

La Juventus vorrebbe Zaniolo

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus sarebbe Nicolò Zaniolo. Ma al momento i bianconeri non sarebbero ancora riusciti a convincere la Roma. Il nodo sarebbe sempre lo stesso ovvero Arthur. Il brasiliano non sarebbe nei piani della Juventus e, infatti, non partirà neanche per la tournée americana. Ma la Roma, per ora, non sarebbe convinta di prendere Arthur. Dunque, adesso non resta che attendere di capire se la Juventus cercherà un'altra strada per Zaniolo. In ogni caso sembra certo che Arthur lascerà Torino, poi resta da capire se sarà direzione Roma oppure se per lui ci sarà spazio in altri campionati. Il brasiliano, a gennaio, è stato nel mirino dell'Arsenal e chissà che i Gunners non possano tornare alla carica per lui.

Bernardeschi parla di Zaniolo

Da qualche settimana la Juventus ha salutato Federico Bernardeschi che ha lasciato i bianconeri a parametro zero. Adesso il calciatore classe '94 ha iniziato la sua nuova avventura a Toronto ma ha sempre un occhio di riguardo per la Vecchia Signora. Bernardeschi, a "La Gazzetta dello Sport" ha parlato di un possibile approdo alla Juventus di Zaniolo: "Il talento di Nicolò non si discute.

È giovane e può dare potenza e fantasia". All'ex giocatore della Juventus è stato chiesto anche un parere sul carattere del ragazzo classe 99: "Il carattere? In Nazionale l’ho visto di sfuggita. Ma la Juve è una palestra di vita per tutti. Come per me". Bernardeschi ha poi elogiato le qualità del suo ex allenatore Massimiliano Allegri: "Max è speciale.

Non è solo un grande allenatore ed è prezioso sotto tutti gli aspetti". Il giocatore classe '94 ha poi spiegato che ad Allegri servirà un po' di tempo per amalgamare la nuova Juventus: "Anche Allegri ha bisogno di tempo per il progetto". Bernardeschi, nel suo periodo alla Juventus, ha costruito un bellissimo rapporto di amicizia con Cristiano Ronaldo e ne ha parlato anche nell'intervista a "La Gazzetta dello sport": "A Torino è nato un rapporto speciale tra noi, anche tra le famiglie. CR7 non è il numero uno solo in campo".