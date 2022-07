Cercasi vice Vlahovic. È questo uno degli obiettivi di mercato della Juventus, che sta osservando diversi profili per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri e regalargli un'alternativa importante al bomber serbo.

Tra i vari nomi sulla lista del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Raul De Tomas, attaccante spagnolo che è stato autore di un grande campionato con la neo promossa Espanyola. RDT ha conquistato anche la Nazionale di Luis Enrique, grazie alle 17 reti siglate in 27 partite di Liga. Grazie alle ottime prestazioni con la maglia dell'Espanyol ha attenzionato l'interesse dei maggior top club europei come Real Madrid e proprio Juventus.

I bianconeri stanno monitorando la situazione ma devono fare i conti con la richiesta da 35 milioni di euro da parte del club spagnolo. Inoltre sul numero nove, ci sarebbe il forte interesse del Newcastle, con I Magpies che potrebbero accontentare l'Espanyol offrendo una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Juve: nella lista dei desideri anche Depay, si monitora Morata

Rimanendo in Spagna, la Juventus guarda anche in casa Barcellona ed in particolare alla situazione di Menphis Depay che potrebbe lasciare il club blaugrana.

Dopo l'arrivo di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco e con la conferma di Aubameyang, l'ex numero dieci del Lione risulterebbe l'ultima scelta per l'attacco di Xavi e per questo potrebbe lasciare il Camp Nou per iniziare una nuova avventura europea e risultare protagonista con il Mondiale in Qatar alle porte.

La Vecchia Signora osserva il profilo del bomber olandese e con un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, potrebbe intavolare una trattativa con il Barcellona.

Rimanendo in Spagna, i bianconeri non mollano la pista che porta ad Alvaro Morata che resta uno degli obiettivi di mercato sopratutto di Massimiliano Allegri. La Juve vorrebbe trovare un accordo con l'Atletico che non ritiene incedibile l'attaccante spagnolo.

I Colchoneros chiedono una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro per lasciar partire l'ex Real e Chelsea.

Oltre a piste internazionali, la Vecchia Signora guarda anche in Italia con il nome di Marko Arnautovic che resta in orbita bianconera. Il Bologna ritiene incedibile l'austriaco ma l'arrivo di Cambiaso e la possibile offerta con l'inserimento di Daniele Rugani nella trattativa, potrebbero far vacillare le certezze del club rossoblù.

Sullo sfondo resta anche Edin Dzeko che fino a questo momento ha declinato ogni offerta per restare in nerazzurro. Le cose potrebbero però cambiare con l'interesse dei nerazzurri per Paulo Dybala che potrebbe spingere alla porta il Cigno di Sarajevo.