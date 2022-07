In queste ore si susseguono diverse indiscrezioni di Calciomercato. La Juventus potrebbe abbandonare la pista per Zaniolo, il quale avrebbe ritrovato l'entusiasmo con la Roma. Nel frattempo l'Inter starebbe chiudendo positivamente l'affare per Bremer.

Juventus, Zaniolo avrebbe ritrovato la felicità in giallorosso, si allontana un suo eventuale trasferimento a Torino

La trattativa tra Roma e Juventus per la cessione a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo, fa parlare le cronache sportive da settimane, le quali avevano più volte riportato una presunta volontà di andare a Torino.

Nelle scorse ore però il Corriere dello Sport ha affermato che adesso il giocatore sarebbe felice di restare alla Roma. In particolare il suo stato d’animo sarebbe cambiato rispetto a 10 giorni fa, quando la Roma si era radunata e lui era parso frastornato dalle voci di mercato. Una lunga conversazione andata in scena due giorni fa e immortalata a fine allenamento con il capitano Lorenzo Pellegrini, sembrerebbe aver rasserenato Zaniolo che a ora non considererebbe più problematica una sua permanenza nella Capitale.

Nel frattempo, a Trigoria il nome di Paulo Dybala rimbalza sempre con più frequenza e nelle scorse ore, il giornalista nonché conduttore radiofonico Ilario Di Giovambattista, ha pubblicato un tweet, nel quale ha affermato che sarebbe praticamente fatta per l'ingaggio della "Joya" da parte della Roma.

Calciomercato Inter, Marotta starebbe accelerando per l'acquisto di Gleison Bremer dal Torino

L'Inter sta trattando ormai da settimane il profilo di Gleison Bremer, centrale difensivo del Torino. Adesso, secondo alcune indiscrezioni, la compagine lombarda sarebbe vicina a chiudere positivamente l'affare per portare il brasiliano alla Pinetina.

Secondo quanto emerge, l'ad Giuseppe Marotta avrebbe trovato l'accordo con il presidente dei granata Urbano Cairo sulla base di 30 milioni di euro più bonus. La prossima settimana, potrebbe dunque essere quella giusta per vedere la trattativa andare in porto, con annessa presentazione del giocatore in maglia nerazzurra.

Milan, Adani promuove De Ketelaere: 'Sarebbe un acquisto a 5 stelle'

Intanto l'opinionista Daniele Adani ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando uno degli obiettivi di calciomercato del Milan, Charles De Ketelaere.

Sul talento belga, Adani ha detto: "Non è ancora arrivato al Milan, anche se incrocio le dita perché succeda. Lasciando da parte i big, De Ketelaere sarebbe l’acquisto a cinque stelle di questa sessione di mercato, la gemma più preziosa e pronta a sbocciare. Quello che mi colpisce di lui, al di là dei gol o degli assist per i compagni, è la postura del corpo nel ricevere palla pensando già alla giocata successiva."