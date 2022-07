Cercasi vice Vlahovic. E' questo uno degli obiettivi in casa Juventus, con la dirigenza che sta lavorando per puntellare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri con un calciatore esperto e che possa svolgere il ruolo di alternativa al numero nove serbo.

Juve, nel mirino Marko Arnautovic

Il primo nome sulla lista resta quello di Marko Arnautovic, attaccante austriaco del Bologna che nello scorso campionato ha siglato 15 reti. Un bottino niente male per l'ex Inter, che ha attirato su di se l'interesse di molti club, in particolar modo della Juventus.

Nonostante le dichiarazioni di Joey Saputo che ha confermato l'incedibilità del calciatore, la Vecchia Signora sta continuando monitorando la situazione e sarebbe pronta ad una nuova offerta.

Un'offerta attorno ai 5 milioni di euro più il prestito del neo acquisto Andrea Cambiaso, arrivato dal Genoa. Il Bologna potrebbe decidere di accettare tale offerta, vista la partenza di Hickey al Brentford.

Arnautovic non è il solo nome sulla lista dei bianconera. Resta viva anche la candidatura di Edin Dzeko che con il possibile arrivo di Paulo Dybala all'Inter, potrebbe decidere di lasciare Milano e rimettersi in gioco in una nuova realtà europea. È da tempo l'interesse della Juventus per il bomber bosniaco che risale prima del suo approdo in nerazzurro.

Sullo sfondo si valuta anche il profilo di Roberto Firmino, in uscita dal Liverpool dopo l'arrivo di Darwin Nunez.

Juve, de Ligt vicino al Bayern

Snodo cruciale per il mercato della Juventus è rappresentato dalla cessione di Mathijjs de Ligt, sempre più vicino al Bayern Monaco. Dopo l'incontro avvenuto con il direttore sportivo del club bavarese Salihamidzic, l'affare potrebbe sbloccarsi sulla base di circa 75-80 milioni di euro.

Con la partenza del centrale olandese, la Juventus sta sondando diversi profili per sostituirlo. Il sogno resta Kalidou Koulibaly; per il centrale senegalese, che non ha rinnovato il contratto con il Napoli, la svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni con l'incontro con il patron partenopeo De Laurentiis. Su Koulibaly ci sarebbe il forte interesse del Chelsea di Thomas Tuchel, che potrebbe rappresentare una valida concorrente alla corsa per accaparrarsi le prestazioni del centrale partenopeo.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Bremer, da diversi mesi nel mirino anche dell'Inter. I nerazzurri attendono la cessione di Skriniar al Paris Saint Germain, e per questo i bianconeri potrebbero inserirsi e offrire quei 40 milioni di euro necessari per convincere Urbano Cairo.

Sullo sfondo altri due nomi importanti: Gabriel dell'Arsenal e Nikola Milenkovic della Fiorentina.