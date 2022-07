Con l'inizio del Calciomercato il Milan sta lavorando soprattutto per puntellare la difesa a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei nomi seguiti dal direttore sportivo Paolo Maldini è quello di Nikola Milenkovic, che ha offerto buone prestazioni con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La dirigenza viola valuta il numero quattro non meno di 15 milioni di euro.

I rossoneri stanno così monitorando la situazione, ma devono fare i conti con il forte interesse dell'Inter, che in caso di addio di Milan Skriniar (su di lui c'è da diverse settimane un forte interesse del Psg), potrebbe decidere di virare sul centrale serbo.

Inoltre, i nerazzurri sembrerebbero avvantaggiati, visto che potrebbero inserire nella trattativa i cartellini di calciatori come Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti, molto graditi alla Fiorentina.

Il Milan potrebbe tornare su Milenkovic

I rossoneri sono ancora alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto e rimpiazzare il partente Romagnoli, e oltre ai nomi di Bremer e Thiaw, starebbe prendendo forma l’idea Milenkovic. Il serbo vorrebbe lasciare Firenze in questa stagione per giocare la Champions League. Il club viola, però, non è intenzionato a offrire trattamenti di favore e per il proprio centrale chiede circa 15 milioni di euro. Il serbo piace particolarmente a Pioli, che lo ha già allenato durante il suo trascorso sulla panchina toscana fino al 2019.

Milenkovic è un nome per nulla nuovo all’ambiente rossonero. Quello del serbo è un profilo che il Milan segue da diverse stagioni, il classe 1997 infatti fu sondato a lungo dalla dirigenza rossonera prima di virare su Kjaer (la Fiorentina all'epoca aveva chiesto 40 milioni). Forte fisicamente, il centrale ha un ottimo senso della posizione e non se la cava male con i piedi quando c’è da impostare; alto 1.95 m per 90 kg, Milenkovic è un abile sui duelli aerei nelle due aree di rigore e nel senso della posizione, aiutato in questo fondamentale dal fisico imponente e da una capacità di lettura intelligente del gioco avversario.

Tutto ciò lo rende differente rispetto ai due attuali titolari di Pioli e più simile, per modo di giocare, a Simon Kjaer, prossimo al rientro in campo e, verosimilmente, si trova agli ultimi anni di carriera ad altissimi livelli. L'ex Partizan sarebbe dunque il rinforzo ideale per la difesa campione d'Italia, anche perché a differenza degli altri profili analizzati da Maldini, il difensore viola conosce perfettamente il campionato italiano.

Inter: Milenkovic potrebbe essere il sostituto di Skriniar

Continua il braccio di ferro tra Inter e Psg per Skriniar. L’ultima proposta arrivata a Milano sarebbe stata di 60 milioni più Draxler come contropartita tecnica. Ma i dirigenti dell’Inter continuano a chiedere un’offerta cash senza contropartite, mossa che potrebbe spingere il club di Al-Khelaifi a un conguaglio intorno ai 70 milioni. Tuttavia l'affare è destinato a concludersi nei prossimi giorni, malgrado le resistenze iniziali di Skriniar, che in passato aveva detto di voler rimanere "a vita" per diventare una leggenda del club.

L'Inter avrebbe già individuato il potenziale sostituto di Milan Skriniar in caso di cessione al Psg. Si tratterebbe di Nikola Milenkovic, che piace molto anche al Milan.

Il classe 1997, si distingue dagli altri concorrenti per stazza fisica unita però a dinamismo. Proprio la capacità di coprire il campo gli ha permesso di affermarsi nel ruolo di centrale di destra della difesa a tre. Proprio dove servirebbe a Inzaghi. Il serbo si può infatti considerare uno specialista del ruolo. Di base è un centrale, ma è capace anche di disimpegnarsi come terzino destro: il mix ideale per trovarsi nella difesa a tre. Il club nerazzurro - secondo alcuni rumors - avrebbe già trovato un accordo di massima con l'agente del giocatore sulla base di un quinquennale da circa 2 milioni netti più bonus a stagione, Fali Ramadani (agente del calciatore) avrebbe inoltre strappato la promessa di una cessione per non più di 15 milioni cash da parte della Fiorentina. I dirigenti milanesi potrebbero però proporre uno scambio alla pari con Andrea Pinamonti. L'attaccante scuola Inter sarebbe valutato circa 20 milioni di euro e interesserebbe anche a Monza e Torino.